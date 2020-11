Le roi Scorpion revivra avec le redémarrage de la franchise

C’est une autre annonce inattendue d’un renouveau de franchise; il semble que nous aurons plus de The Scorpion King! Il vient d’être annoncé aujourd’hui par Deadline qu’Universal Pictures, avec Dwayne Johnson et Seven Buck Productions de Dany Garcia, est intéressé par la relance du titre The Scorpion King et a verrouillé Jonathan Herman pour écrire […]

Le message The Scorpion King Will Live Again With Franchise Reboot est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

