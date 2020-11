Le roi Kruse, le Scorpion Lazaro et Lewandowski mettent Haaland à leur place

Beaucoup de choses se passent en Bundesliga: Lewandowski met Haaland à sa place, à Berlin les choses vont deux fois et puis Valentino Lazaro de Gladbach vole également dans les airs. Tout cela et plus encore dans les points de discussion du 7e jour du jeu.

Haaland c. Lewandowski: petites différences, grand impact

L’attaque du Borussia Dortmund contre le Bayern dans le match du haut était à petite échelle une attaque d’Erling Haaland sur Robert Lewandowski. On se demande depuis longtemps si le jeune Norvégien pourra un jour hériter du Polonais plus âgé du Bayern. Puis quand Lewandowski s’arrête. Parce qu’actuellement, il ne peut y avoir personne de mieux que le joueur de 32 ans.

Les différences mineures, mais très subtiles et finalement décisives, étaient certainement assez perceptibles samedi. Haaland était une menace constante pour la défense du Bayern, toujours caché sur la touche et assez souvent avec le timing parfait pour la course en profondeur. Mais devant le portail, le jeune était parfois très coincé. Haaland a raté trois ou quatre grosses occasions avant d’obtenir son but peu de temps avant la fin.

À ce moment-là, il était (presque) trop tard, il aurait pu donner au jeu une direction différente beaucoup plus tôt. Il y a eu une leçon de choses en termes d’efficacité de Lewandowski, qui a marqué un but sur deux tirs au but, tandis que Haaland a eu besoin de quatre tentatives pour marquer.

BVB – FC Bayern Munich: Le bilan individuel du meilleur match © imago images / Poolfoto 1/29 Le FC Bayern Munich s’est imposé 3-2 dans la classique contre le BVB. Quels joueurs ont convaincu? Quels joueurs ont déçu? L’examen individuel. 2/29 BORUSSIA DORTMUND – ROMAN BÜRKI: Les trois buts que nous avons concédés ont été considérablement déviés. A cet égard, le gardien suisse ne pouvait pas être critiqué ce soir-là. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 29/03 THOMAS MEUNIER: Comme souvent lors de ses premiers mois chez BVB, extrêmement débordé. Il a laissé Gnabry lui acheter les tripes à plusieurs reprises et a également contribué peu à l’avant productif dans le jeu. Note: 4,5. © imago images / Revierfoto 29/04 MATS HUMMELS: A perdu le duel de la tête avec Lewandowski devant le deuxième but du Bayern. Sinon, a fait un match solide dans la défense centrale du BVB. Note: 3,5. 5/29 MANUEL AKANJI: Dans certaines situations, il était trop loin de ses adversaires et n’a pas pu empêcher le but de Sane en tête-à-tête avec l’international allemand. Avec le ballon à ses pieds, Akanji a joué avec confiance. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 29/06 RAPHAEL GUERREIRO: Le meilleur joueur de l’équipe Favre. Défensif sans blâme ni blâme, important offensivement: les Portugais ont préparé les deux buts. Particulièrement attrayant: son modèle de puce parfaitement synchronisé pour le 2: 3. Niveau: 2. © imago images / Poolfoto 29/07 AXEL WITSEL: Au début un peu submergé par le pressage du FCB. Mais il s’est frayé un chemin dans le jeu de mieux en mieux et l’a terminé avec le meilleur quota de duel de la part de BVB (61,5%). Note 3. © imago images / Revierfoto 8/29 THOMAS DELANEY (jusqu’à 60 ans): Il était responsable du coup franc inutile dans le temps d’arrêt en première mi-temps, qu’Alaba a utilisé pour égaliser entre-temps. Sinon, le Danois a comblé beaucoup de lacunes et a marqué avec un duel robuste. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 9/29 JADON SANCHO (jusqu’à 69): fonctionnait correctement à l’envers. Tombé en avant dans le match sauf pour une belle passe pour Haaland, que le Norvégien n’a pas converti en but, mais à peine remarquée. Ce n’est pas encore la saison de Sancho. Niveau 4. © imago images / Poolfoto 29/10 MARCO REUS: J’ai essayé très fort, mais en première mi-temps, j’avais peu de lien avec le match en dehors de son but. Ça s’est amélioré après la pause. Cependant, peu de temps avant la fin du jeu, Reus a donné la grande chance à 3: 3. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 11/29 GIOVANNI REYNA (jusqu’à 69 ans): Une apparence mitigée de la célèbre étoile filante de Dortmund. N’était pas assez confiant contre Sarr et développait rarement un pouvoir de pénétration. Son remplacement après 69 minutes était en fait trop tard. Niveau 4. © imago images / Poolfoto 29/12 ERLING HAALAND: lumière et ombre. Comme toujours énergique, comme toujours en train d’essayer. Muté pendant de longues périodes de jeu, mais par hasard. Son objectif de 2: 3 était au moins impressionnant. Niveau 4. © imago images / Revierfoto 13/29 JOUEUR DE REMPLACEMENT – JUDE BELLINGHAM (à partir du 60e): Remplacez Delaney après une heure pour donner au jeu BVB une touche plus créative. Mais il n’a guère pu se mettre en valeur de manière significative. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 14/29 JULIAN BRANDT (à partir de 69 ans): Je suis venu pour la discrète Reyna. Pour une action remarquable, ce n’était pas suffisant pour le joueur national en un peu moins de 25 minutes. Sans note. © imago images / Kirchner-Media 15/29 DANGER DE THORGAN (à partir de 69): Comme Brandt, Hazard devrait provoquer une agitation dans la phase finale. Mais le Belge, qui n’a joué que douze passes, n’a pas vraiment réussi non plus. Sans note. © imago images / Laci Perenyi 16/29 FC BAYERN – MANUEL NEUER: a été confronté à des situations finales dangereuses pour Dortmund à plusieurs reprises et a dû tacler plusieurs fois au deuxième tour. Sovereign, avec les deux buts n’a concédé aucune chance. Note 3. © imago images / Poolfoto 17/29 BOUNA SARR: Le remplaçant de Pavard a enregistré beaucoup d’actions de balle, mais n’a pas toujours été ferme sur la défensive. Le 0: 1 est tombé de son côté, et il a également donné à Reyna une bonne chance. Niveau 4. 18/29 JEROME BOATENG (jusqu’à 69e): J’ai souvent dû faire face à la force élémentaire du BVB Haaland et j’ai perdu contre le Norvégien dans plusieurs duels en cours d’exécution. La chance de Boateng: Haaland n’a pas utilisé initialement son avantage. A été remplacé par Martinez. Niveau 4. 19/29 DAVID ALABA: À l’arrière, parfois avec des problèmes lorsque Dortmund a ramené le ballon derrière la chaîne (également avec 2: 3). À l’avant, cependant, l’Autrichien a montré sa classe de coup franc en mettant une grande variation dans la surface de réparation. Note: 3,5. 20/29 LUCAS HERNANDEZ: Attendu avec le meilleur quota de duel (66,7%) du Bayern et a largement mis Sancho à froid. De plus, toujours avec des avancées impressionnantes. Préparé le 2: 1 fort. Niveau: 2. 21/29 JOSHUA KIMMICH (36e): Une performance décente du joueur national, avant que Kimmich ne se couche après un duel avec Haaland et choque le Bayern. A dû quitter le terrain pris en charge par deux médecins. Note 3. © imago images / Poolfoto 22/29 LEON GORETZKA: Fort dans un duel, concentré et bien organisé. Le garçon du quartier a su plaire encore une fois près de sa ville natale de Bochum. Niveau: 2,5. 23/29 SERGE GNABRY: A eu la chance de prendre la tête après quelques secondes, mais a involontairement laissé le ballon à Lewandowski. Préparé pour le refus 1-0 et est allé en tête-à-tête avec succès encore et encore. Note 3. 24/29 THOMAS MÜLLER: Occupé comme toujours, mais cette fois sans aucun impact. Müller a mené la plupart des duels, mais en a perdu les deux tiers. Niveau 4. © imago images / Poolfoto 25/29 KINGSLEY COMAN (jusqu’à la 69e): Le Français a failli faire 3-1, mais son diplôme a embrassé le poste. Sinon un peu plus discret que son homologue Gnabry. Terminé après 69 minutes. Note: 3,5. 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Deux de ses coups ont été refusés. Néanmoins, Lewandowski est devenu l’homme décisif. Mettez le Bayern en tête avec une tête exceptionnelle et préparez le 3-1. Niveau: 2. 27/29 JOUEUR DE REMPLACEMENT – CORENTIN TOLISSO (à partir de la 36e): a remplacé le blessé Kimmich. A déjà eu de meilleures apparitions dans la robe du Bayern. Il n’a remporté qu’un seul de ses sept duels et avait parfois des dispersions dans ses passeports. Niveau 4. 28/29 LEROY SANE (à partir de la 69e): Premier sur le banc, Sane a montré sa classe après avoir été remplacé lorsqu’il a terminé une belle action simple pour porter le score à 3-1. Niveau: 2,5. © imago images / Poolfoto 29/29 JAVI MARTINEZ (à partir de 69.): A dû jouer pour Boateng en défense centrale. Mue sur un rocher dans les vagues et ramassé quelques balles hautes. Niveau: 2,5.

La reprise vient avec Matteo Guendouzi

Hertha a souligné sa tendance à la hausse à Augsbourg, qui a déjà été indiquée ces dernières semaines, avec des points. La victoire 3-0 contre le FC Augsburg était une victoire absolument souveraine face à un adversaire très désagréable, qui a assuré un peu de calme dans l’environnement notoirement excité de Hertha pendant la trêve internationale.

Matteo Guendouzi a joué un rôle clé dans la performance nettement meilleure des derniers matchs. Le Français montre étonnamment peu de problèmes d’ajustement à la nouvelle équipe et à la nouvelle ligue et, comme lors de ses débuts contre Wolfsburg une semaine plus tôt, a agi comme un véritable point d’ancrage dans le milieu défensif.

Guendouzi est prêté par l’Arsenal FC, l’accord de prêt pour cette saison pourrait encore porter ses fruits au-delà de toute mesure pour les Berlinois. En tout cas, le démarrage turbo de Guendouzi laisse espérer pour l’avenir.