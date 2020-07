Le robuste S62 Pro de Caterpilllar vante un design plus élégant et une caméra thermique améliorée

Caterpillar a présenté le Cat S62 Pro, la suite de son téléphone robuste le plus connu.

Il contient un écran plus grand et des performances améliorées, mais une batterie plus petite et moins de capteurs.

Le téléphone arrive en août pour 749 $.

Caterpillar (ou plutôt le groupe Bullitt) est de retour avec une version mise à jour de son téléphone robuste phare, et le nouveau modèle est un pas en avant bienvenu à bien des égards – mais aussi un pas en arrière sur d’autres.

Le Cat S62 Pro nouvellement introduit est une mise à niveau majeure à bien des égards, passant de l’écran 1080p de 5,2 pouces au rapport 16: 9 du S61 à un écran de 5,7 pouces au rapport 18: 9 (mais toujours de 1080p). Il passe également du processeur Snapdragon 630 avec 4 Go de RAM à un Snapdragon 660 plus rapide avec 6 Go de RAM, double le stockage extensible à 128 Go et est livré avec Android 10 au lieu de 8.0 Oreo.

La caméra thermique signature a également reçu un coup de pouce indispensable. Le capteur FLIR Lepton 3.5 à l’arrière du S62 Pro offre environ quatre fois la résolution, soit près de 20 000 pixels. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais cela pourrait être crucial pour les travailleurs qui ont besoin de détecter les points chauds dans les machines ou de trouver des animaux sauvages cachés. Vous pouvez même mélanger des images de lumière thermique et visible, ou ajouter des notes pour vous aider à identifier ce que vous avez vu.

C’est également un design plus élégant, avec un corps global plus petit et plus fin. Les agrafes comme une touche de raccourci programmable et une radio FM restent intactes.

Il y a cependant des omissions curieuses. L’outil de mesure de distance assisté par laser a disparu, tout comme un moniteur de qualité de l’air intérieur. Vous ne trouverez pas non plus de prise casque. Il est maintenant évalué pour « juste » une résistance à l’eau et à la poussière IP68, bien qu’il ait été mis à niveau vers la norme militaire plus stricte MIL-STD 810H au lieu de 810G. La batterie est passée de 4500 mAh à 4000 mAh. Et bien que l’appareil photo soit un Sony IMX363 plus récent avec une ouverture f / 1,8, il s’agit d’un jeu de tir 12MP au lieu du 16MP du S61.

Le Cat S62 Pro devrait arriver en août pour 749 $, soit un peu plus que les 729 $ de son prédécesseur. C’est cher pour un téléphone avec ces performances. Comme toujours, cependant, le Caterpillar n’est pas destiné à concurrencer directement les smartphones classiques. Il est conçu pour les travailleurs sur le terrain qui ont besoin d’un appareil capable de survivre.