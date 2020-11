Le risque de meurtre est considérablement plus élevé pour les Noirs que pour les autres ethnies en Angleterre et au Pays de Galles, selon une étude

Les Noirs d’Angleterre et du Pays de Galles ont en moyenne couru un risque d’être assassiné plus de cinq fois plus élevé que celui des Blancs au cours des 20 dernières années – une disparité qui augmente actuellement, selon des recherches. Une analyse des chiffres de la criminalité à l’Université de Cambridge a révélé que le risque d’homicide pour les Noirs était de 5,6 meurtres pour 100000 personnes entre 1999 et 2019, contre un sur 100000 pour les Blancs. Les personnes d’origine asiatique couraient deux fois plus de risques d’homicide que les Blancs. Pour les jeunes noirs âgés de 16 à 24 ans, la situation était encore plus sombre, le risque d’homicide atteignant 10 fois celui des jeunes blancs du même âge. Lorsqu’on ne s’est penché que sur l’année la plus récente – 2018 -, le risque pour les jeunes Noirs est passé à 24 fois plus élevé. Les chercheurs de l’Institut de criminologie de l’université ont déclaré qu’ils pensaient que leur analyse, qui cherche à exprimer le risque d’homicide dans un format – cas pour 100000 personnes – maintenant familier aux Britanniques en raison de la pandémie de coronavirus, était la première du genre en Grande-Bretagne. Bien que la méthode soit couramment utilisée dans d’autres pays, y compris en Amérique et en Australie, les auteurs se sont dit surpris que ni l’Office des statistiques nationales ni les forces de police ne publient des chiffres relatifs au risque relatif par origine ethnique pour le Royaume-Uni. «Cours intensif de statistiques» Le professeur Lawrence Sherman, co-auteur de l’étude, a déclaré: «Grâce à une série de calculs simples, nous avons constaté une inégalité raciale substantielle dans les risques d’être assassinés en Angleterre et au Pays de Galles. «La pandémie a donné au public un cours intensif sur les statistiques. C’est l’occasion de présenter toutes sortes de données d’une manière qui a plus de sens pour la population ainsi que pour celles qui sont en première ligne de la prévention. Les données ont montré que les risques d’homicide pour les Blancs et les Asiatiques, principalement d’Asie du Sud, sont restés relativement stables depuis le début du millénaire – environ un sur 100 000 pour les Blancs et deux sur 100 000 pour les Asiatiques. Lire la suite Rapport Bame Covid-19: Les personnes de la communauté noire et asiatique sont jusqu’à deux fois plus susceptibles de mourir avec un coronavirus, selon Public Health England Fluctuations dramatiques Les chiffres concernant les Noirs ont en revanche considérablement fluctué au cours de la même période. Surtout, ils sont également restés sensiblement plus élevés que pour les autres ethnies. Au début des années 2000, le chiffre des Noirs de tous les groupes d’âge a atteint son niveau le plus élevé de près de dix meurtres pour 100 000 habitants en 2001. Il a ensuite chuté de près de 70% entre 2001 et 2013 pour atteindre un minimum de trois. Cependant, depuis lors, les taux ont recommencé à grimper – augmentant sept fois plus vite que pour les Blancs pour atteindre une moyenne sur 20 ans de 5,6 pour 100 000 l’an dernier. Les criminologues ont déclaré que les statistiques ne révélaient aucune corrélation ni aucun modèle de correspondance pour les différentes ethnies. Alors que le chiffre du risque d’homicide chez les jeunes noirs âgés de 16 à 24 ans a augmenté de 31% au cours des trois dernières années, il a diminué de 57% pour les Blancs du même âge. Les chercheurs ont déclaré que l’étude, publiée dans le Cambridge Journal of Evidence-Based Policing, a montré que la compréhension des risques relatifs d’homicide dans différentes communautés était importante pour la police. Le professeur Sherman a déclaré: «Le maintien de l’ordre exige des preuves fiables et l’évolution des niveaux de risque est un élément vital du maintien de l’ordre préventif. Nos premiers résultats révèlent des inégalités de risque au niveau national, mais elles peuvent être beaucoup plus ou moins importantes dans les zones locales. Nous encouragerions les forces de police à produire leurs propres calculs des taux de meurtres pour 100 000 personnes. » L’ONS a déclaré qu’il s’était engagé à produire des chiffres équivalents dans les 12 prochains mois. Billy Gazard, un statisticien de la criminalité pour le corps, a déclaré: «Nous prévoyons de mener une analyse plus approfondie au cours de l’année à venir, qui comprendra l’examen des taux de victimisation d’homicide par origine ethnique.»

