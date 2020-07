Le rêve du dernier titre

Franck Ribéry a quitté le Bayern pour l’Italie il y a un an. Le Français joue maintenant gros à l’AC Florence – et fait de grands projets pour l’avenir.

Depuis le redémarrage de la Serie A à la mi-juillet, Franck Ribéry a été sur le terrain dans chacun des neuf matches à ce jour, lors de la 35e journée de mercredi, lui et la Fiorentina ont gagné 0-0 à l’Inter Milan.

Un succès pour le club, mais aussi pour Ribéry. Après tout, la légende du Bayern n’avait pas joué de match de compétition depuis le 30 novembre et l’opération de la cheville qui a suivi, et le père rongeait également lentement le joueur de 37 ans – du moins c’est ce que vous pensez.

« Quelques minutes suffisent et vous réalisez à quel point Ribéry manquait à cette équipe », a commenté le Gazzetta dello Sport le 1-1 de la Fiorentina contre le fond de Brescia pour relancer la ligue. Dans les semaines qui ont suivi, la presse italienne a littéralement fait l’éloge des Français.

« Le Roi Franck est de retour », titrait Tuttosport, tandis que le Gazzetta dello Sport La performance de Ribéry dimanche dernier à 2-0 contre Torino a même été qualifiée de « poésie ». Avec 65 touches du ballon (fort Corriere dello Sport) Ribéry était le joueur le plus actif sur le terrain et a également préparé deux buts. «Fantastico», résumait ensuite la feuille.

Et l’influence positive de Ribéry sur l’équipe peut également être prouvée avec des chiffres. Dans les 17 matchs que l’ancienne star du Bayern n’a pas eu sur le terrain pendant au moins 45 minutes, son équipe n’a obtenu que 18 points, dans les 18 matchs avec Ribéry sur le terrain, cependant, 25. D’un autre côté, ce n’est pas exactement l’équilibre d’une équipe de premier plan, mais en dit long sur l’état de l’AC Florence cette saison.

© imago images / ZUMA Press

Franck Ribéry: classe mondiale dans une équipe médiocre

Le fait que les réalisations de Ribéry se démarquent ainsi chaque semaine et qu’il soit, avec ses 37 ans, la star, la figure de proue et la cheville ouvrière de l’équipe est, en dehors de toute tendance à la nostalgie et à la sympathie pour les Français, mais aussi un signal d’alarme pour les Gigliati.

Dans la ligue, vous vous trompez au milieu de la table, au début de la saison, il était clair qu’il ne s’agirait que de relégation. Les visites régulières en Europe ou en Ligue des champions, comme ce fut le cas dans les années 2010, sont actuellement encore loin. Après la 35e journée, la Fiorentina est à la dixième place avec 43 points.

Et pourtant, Florence en Italie est toujours considérée comme une promesse pour l’avenir: Nikola Milenkovic, Gaetano Castrovilli, Christian Kouame, Usan Vlahocic, Patrick Cutrone et Federico Chiesa comptent six jeunes prometteurs dans l’équipe, dont aucun n’a plus de 23 ans.

Chiesa, un ailier maniable, était considéré comme une future star mondiale il y a des années.Il a déjà fait ses débuts pour la Squadra Azzurra en mars 2018 à l’âge de 20 ans, mais parvient rarement à amener son énorme talent sur le terrain. Mercredi, il a été remplacé par le Ribéry fatigué à la 75e minute, mais n’a pas non plus été en mesure de fournir des impulsions décisives contre l’Inter.

Il en va de même pour Castrovilli (23 ans), qui rappelle quelque peu Ribéry par son style de jeu et son dribble, bien que milieu de terrain central, et qui doit être guidé par l’ancien dans le futur. « Gaetano est très fort et a beaucoup de dévouement, mais il doit continuer à travailler car c’est le seul moyen d’atteindre ses objectifs », a déclaré Ribéry dans un entretien détaillé avec le Gazzetta dello Sport sur le jeune italien.

Bundesliga: les joueurs avec le plus de titres de champion 1/33 En remportant le huitième championnat consécutif, Franck Ribéry n’est plus le joueur qui a remporté le titre le plus souvent. Deux stars du FCB ont rattrapé le Français. SPOX présente les collectionneurs de bol les plus réussis de la Bundesliga! 2/33 5 TITRE DE MAÎTRE: Ua Franz Beckenbauer. Last but not least, l’empereur jouit d’une réputation internationale grâce à ses missions à l’étranger. Avec le FC Bayern et une fois avec le Hamburger SV, le Libéro a remporté cinq titres. © imago images / Lackovic 3/33 Sven Ulreich est « le seul » gardien de but suppléant du FC Bayern, mais a déjà cinq titres de champion. L’avenir du joueur de 31 ans à Munich est plus que flou. 4/33 Kingsley Coman peut également attendre avec impatience son cinquième bol. Avec ses dribbles et ses passes décisives, l’ailier a beaucoup contribué à défendre à nouveau le titre. 5/33 À 25 ans, Joshua Kimmich n’a pas seulement cinq titres de champion. Après avoir changé de poste d’arrière droit en milieu de terrain défensif, il est sans aucun doute l’un des leaders de l’équipe. 6/33 Roland Wohlfarth a marqué 149 buts en 319 matchs pour le Bayern. Son engagement lui a valu cinq titres de champion. 7/33 Berti Vogts n’est pas seulement un champion du monde. Les vétérans de Gladbach ont aidé les poulains à atteindre leur apogée dans les années 70. Vogts a été autorisé à soulever la coque du maillot vert et blanc à cinq reprises. 8/33 Pour Horst Köppel au Borussia Mönchengladbach, c’était plutôt un semi en tant qu’entraîneur. En tant que joueur, cependant, l’avant-centre a également apporté cinq bols à Gladbach. 9/33 6 MASTER TITLE: Munich de bout en bout: Hasan Brazzo Salihamidzic a non seulement remporté plusieurs coupes, le Henkelpott et la Coupe du monde, mais aussi six trophées de championnat avec le FC Bayern. Le plus grand facteur de motivation: la douche de bière de blé. © imago images / Sven Simon 10/33 Avant de retourner au Bayern Munich, Mats Hummels a remporté ses deuxième et troisième titres avec BVB. Trois autres ont suivi sur l’Isar avant de revenir au Borussia Dortmund. © imago images / Eibner 11/33 La propre société de FCB, Holger Badstuber, a été autorisée à soulever le bol à six reprises. Le défenseur central joue désormais pour le VfB Stuttgart. © imago images / Contraste 12/33 Tom Starke a réalisé six titres remarquables. Le gardien de remplacement n’a pas eu beaucoup d’apparitions … 13/33 Samuel Kuffour et Oliver Kahn ont remporté six titres avec le Bayern. Nous reviendrons sur Titan plus tard … 14/33 Ici, il ne peut « que » tenir la Coupe DFB. Jens Jeremies s’est câliné six fois avec l’autre chose – et cela ne veut pas dire Giovane Elber. 15/33 Le « x » signifie Bixente. Lizarazu était un favori du public – et a remporté quelques titres de champion. Au nombre de six, pour être exact. 16/33 Ludwig Kögl a terminé sa carrière chez SpvGG Unterhaching. Auparavant, il avait remporté un total de six bols d’argent inquiétants avec le VfB Stuttgart et – bien sûr – le Bayern. 17/33 Autoriser: Claudio Pizarro, l’attaquant étranger le plus titré de l’histoire de la Bundesliga. Dans le même temps, le détenteur du record péruvien de Brême. Il n’est jamais devenu un maître avec Werder. Ici, il présente son premier de six bols au FCB. 18/33 Alexander Zickler était également en tête sept fois avec les Allemands du Sud à la fin de la saison. L’avant-centre a contribué 68 buts lui-même. 19/33 7 MASTER TITLE: Le roi de Munich: Lothar Matthäus a récolté avec diligence sept titres des champions du record sur les 28 coquilles de l’histoire du club. 20/33 Klaus Augenthaler n’a pas été découragé par l’alarme capillaire de Dieter Hoeneß. Au lieu de cela, Auge a remporté sept championnats en quatorze saisons, tous avec vous-savez-qui. 21/33 Rafinha n’était surtout qu’un deuxième choix au Bayern sur le côté droit du défenseur. C’était encore suffisant pour sept titres de champion. 22/33 Avec Manuel Neuer, une autre star de l’équipe actuelle monte dans la liste perpétuelle. Le numéro un était parmi les onze de départ de tous les matchs et est maintenant autorisé à écrire huit championnats sur le curriculum vitae. 23/33 Robert Lewandowski célèbre également son huitième titre en 2020. Les deux premiers sont toujours sous le maillot du Borussia Dortmund … © imago images / Lackovic 24/33 Javi Martinez est également huit fois champion d’Allemagne. Pour l’Espagnol, cependant, ce pourrait être le dernier sous le maillot du Bayern. Son avenir est plus que flou. 25/33 Depuis son passage du Real Madrid au Bayern Munich en 2009, Arjen Robben a connu de nombreux succès – avant de prendre sa retraite, il a remporté le huitième titre la saison dernière. 26/33 8 MASTER TITLE: Deux bêtes de fête en une seule image: Bastian Schweinsteiger a réalisé quelque chose d’historique avec Jupp Heynckes. Le triple bol n’était que l’un des huit au FCB. 27/33 Le sauveur? Non, juste Mehmet Scholl. Fidèle à la devise: « J’ai un bol sur la tête, je suis un maître … » Scholl avait la bonne chose huit fois sur son crâne. 28/33 En parlant de chose: CECI EST CHOSE !!! Le dernier des huit que Oli Kahn a incontestablement élevé. Sinon le plus légendaire. 29/33 Après que Jerome Boateng était déjà sur la voie d’évitement l’été dernier, il peut maintenant célébrer son huitième championnat – et cela en tant que joueur régulier! 30/33 Également en tête de ce classement: Philipp Lahm. À la fin de sa carrière, le champion du monde a remporté cinq championnats d’affilée – un total de huit. 31/33 Avec neuf championnats, Franck Ribéry est certainement l’une des plus grandes légendes du club. Avant de déménager à Florence, il a joué pour Munich pendant douze ans. 32/33 L’éternel Bavarois Thomas Müller est désormais aussi l’un des joueurs les plus titrés de Munich. Après son neuvième titre de champion, il pourrait s’emparer de la dixième coquille la saison prochaine. 33/33 David Alaba a déjà neuf titres à 27 ans. S’il court encore quelques années pour les champions du record d’Allemagne, ce n’est probablement qu’une question de temps avant qu’il arrive seul en tête de liste.

Franck Ribéry ne pense pas à une fin de carrière

Mais quiconque pense que Ribéry s’installe lentement dans le rôle de mentor pour les jeunes joueurs a commis une énorme erreur. Le joueur de 37 ans, dont le contrat en Italie expire à l’été 2021, ne veut rien savoir sur la fin de sa carrière.

« Je m’entraîne et joue comme le premier jour. Je ne suis pas du tout fatigué de ce que je fais. Le football est plus qu’un travail pour moi, c’est du plaisir et de la passion », a-t-il déclaré. Gazzetta dello Sport.

Même après l’effraction à son domicile lors du match à l’extérieur à Parme, Ribéry n’a pas été dérangé et fait déjà de grands projets pour l’avenir. « Ce serait bien de donner un trophée aux fans », a-t-il poursuivi. Ce serait le premier titre de la Fiorentina depuis 2001, lorsque les altos ont remporté la Coppa Italia.

Si Ribéry ne réussit pas ce coup, certes très ambitieux, dans les une, deux, voire trois (?!) Prochaines années, sa réputation ne sera guère entamée. Surtout après sa carrière active, il devrait retourner à l’endroit où Ribéry s’est avéré être un collectionneur de titres insatiable.

« La Bavière et Munich sont ma deuxième maison. Il me manque tellement de choses, à commencer par les amis que j’ai là-bas », a-t-il déclaré. Journal.