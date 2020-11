Le rêve de la Coupe du monde U-17 est anéanti, les joueurs indiens se concentrent sur la recherche d’un emploi – Football

Lorsque l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a annoncé que la Coupe du Monde Féminine U-17 2020 en Inde avait été annulée, c’était un coup dur pour les joueuses indiennes qui avaient rêvé de leur moment sous les projecteurs au début de l’année prochaine, après avoir déjà été reporté une fois dû. à la pandémie.

Il y a un sursis pour l’Inde alors que la FIFA a annoncé mardi que le pays accueillerait l’édition 2022. Le groupe actuel de joueurs ne pourra cependant pas participer en raison du critère d’âge.

La structure des jeunes dans le football féminin indien est presque inexistante. Et après avoir consacré du temps et des ressources pour repérer et préparer une équipe compétitive, la Fédération indienne de football (AIFF) devra maintenant répéter le processus coûteux et exigeant une fois de plus. Il reste également à voir si l’entraîneur suédois Thomas Dennerby sera retenu en tant qu’entraîneur-chef pour le tournoi 2022.

L’annulation semblait inévitable depuis un certain temps pour de nombreuses raisons. Premièrement, de nombreuses confédérations continentales n’ont pas pu organiser de tournois de qualification. L’Asie a pourtant tenu les qualifications l’an dernier – le Japon et la Corée du Nord ont décroché les deux places.

L’Europe a nommé ses trois équipes les mieux classées – l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne – et l’Océanie a emboîté le pas en nommant la Nouvelle-Zélande. L’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud et l’Afrique ont reporté leurs qualifications en raison de la situation Covid-19. Les pays africains avaient également dissous leurs équipes U-17.

Bien que la FIFA n’ait fait aucun commentaire public, le décompte quotidien des cas de Covid-19 en Inde au cours des derniers mois avait suscité des inquiétudes. La FIFA avait initialement reporté le tournoi au début de 2021, mais l’Inde signalant un nombre élevé de cas quotidiens de Covid-19, les chances que l’Inde accueille le tournoi selon le nouveau calendrier ne semblaient pas élevées.

Pour les probables de l’Inde qui espèrent faire la coupe pour l’équipe finale, l’annulation est un coup dur.

Amisha Baxla, un milieu de terrain de 16 ans de Gumla dans le Jharkhand, faisait partie du camp indien U-17 à Goa qui a été dissous au milieu de la pandémie. En attendant toujours la communication officielle de l’AIFF sur l’annulation, Amisha a juré de ne pas renoncer à jouer au football.

« Nous n’avons rien été informé pour le moment, mais j’ai lu dans le journal d’aujourd’hui que le tournoi a été annulé », a-t-elle déclaré au téléphone. «Je suis très déçu que nous n’ayons pas la chance de disputer cette Coupe du monde. Nous travaillions tous très dur. Il devait d’abord se tenir en novembre, puis il a été reporté à février, et maintenant il a été annulé. C’est décevant qu’après tout ce temps, le tournoi n’ait pas lieu.

Baxla, qui vit avec ses parents, son frère et sa sœur à Gumla, s’était entraînée avec sept autres joueurs dans un camp organisé par les autorités locales à Ranchi ces derniers mois.

«Le verrouillage nous a obligés à rester à la maison pendant quelques mois avant que huit d’entre nous ne reprennent l’entraînement à Ranchi. Avant cela, j’ai eu une belle expérience avec l’équipe indienne. J’ai aussi joué au Bhoutan, à Hong Kong et en Turquie. L’équipe avançait très bien mais la pandémie a tout perturbé », a-t-elle déclaré.

Un élève de classe 10 de l’école St. Patrick, Gumla, Baxla a suivi des cours en ligne. Mais le football reste également une priorité, a-t-elle déclaré. «J’ai joué dans les championnats nationaux. J’ai l’intention de continuer à jouer parce que j’aime jouer au football. J’essaierai également de chercher un emploi. Pour nous, joueurs, nous aimons jouer chaque fois que nous en avons l’occasion, que ce soit les championnats nationaux seniors ou tout autre tournoi.

La coéquipière de Baxla, Sunita Munda, une attaquante de 16 ans dans l’équipe indienne U-17, a déclaré: « Je n’ai pas reçu d’informations sur l’annulation de la Coupe du monde. »

Munda, qui faisait également partie du groupe de formation local avec Baxla, est originaire de Ranchi et vit avec sa famille qui comprend ses parents, sa grand-mère, ses trois sœurs et son frère.

Ayant commencé à jouer en 2015, Munda a joué avec d’autres équipes nationales par groupe d’âge avant de rejoindre le camp indien U-17 à Goa l’année dernière. «J’ai adoré jouer avec l’équipe junior indienne. Cela aurait été formidable de jouer la Coupe du monde. Si la Coupe du monde est effectivement annulée, ce serait triste », a-t-elle déclaré.

Comme Baxla, le travail est également une priorité pour Munda. Elle dit qu’il est important de décrocher un bon travail et de ne pas dépendre entièrement du football. «Je continuerai à jouer même si je ne peux pas jouer la Coupe du monde. Je veux bien faire dans le football professionnel, mais nous sommes nombreux à jouer aussi pour que cela nous aide à décrocher de bons emplois.

Avec peu de clarté quant au moment où les tournois de football nationaux peuvent reprendre au milieu de la pandémie, Munda, une élève de classe 12 à l’école Government Girls ‘+2, Bariatu (Ranchi) dit qu’elle se concentrera immédiatement sur les examens du conseil d’administration de l’année prochaine.

Partager : Tweet