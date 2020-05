Le retour tranquille de Merih Demiral et comment il symbolise une tradition gagnante à la Juventus

Ils n’ont pas lancé de ballon de colère depuis la fin du mois de mars.

Mais l’arrêt sans précédent de la Serie A n’a pas pu raccourcir le temps mouvementé des défenseurs centraux de la Juventus.

La tournée promotionnelle effrénée de Giorgio Chiellini pour promouvoir – de manière surprenante – l’autobiographie franche, «Io, Giorgio», a déclenché un contretemps mémorable avec Mario Balotelli et Felipe Melo. L’habitude de fumer invétérée de l’entraîneur-chef Maurizio Sarri et les activités parascolaires présumées d’Arturo Vidal figuraient également parmi un torrent de bruits sonores alléchants.

Leonardo Bonucci a attiré la colère nationale en raison des célébrations d’anniversaire d’avril pour son père au milieu d’un verrouillage sévère des coronavirus, tandis que le test positif de Daniele Rugani était l’un des premiers du concours.

La rumeur d’une sortie rapide de Matthijs de Ligt persiste également après une campagne d’ouverture indifférente chez les huit champions successifs. Le courrier quotidien a rapporté mardi une offre rejetée de 66 millions de livres de Barcelone.

Une mise à jour de grande conséquence aurait pu être manquée, par tous, sauf les observateurs les plus dévoués de Continassa, au milieu d’une telle effervescence.

Mercredi dernier, le retour à l’entraînement de Merih Demiral a marqué un changement de rythme dans la récupération après la blessure dévastatrice au genou de janvier.

Un atterrissage maladroit dans l’éventuelle victoire 2-1 à Rome a mis fin à ce que l’international turc était venu illustrer; La vénération enviable et rarement égalée de la Juve pour le joueur non annoncé.

De Ligt avait été poursuivi par tous les grands clubs européens tout au long de la course effrénée de l’Ajax jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions 2018/19. Un montant de 75 millions d’euros scellerait l’accord pour la Juve en juillet, avec une campagne parallèle sur les médias sociaux «Turn De Ligt On» qui attirerait davantage l’attention.

Cette poursuite avait submergé les informations précédentes concernant l’acquisition, pour 18 millions d’euros, d’un autre défenseur central prometteur.

Demiral n’a eu besoin que de 14 matches de Serie A en une demi-saison à Sassuolo pour convaincre la Vieille Dame de ses qualités estimables.

On attendait cependant peu de l’ancienne starlette du Sporting Lisbon B., alors âgée de 21 ans. Surtout par rapport à son nouveau coéquipier acclamé.

Les premiers mois de 2019/20 présenteraient des trébuchements pour le De Ligt inhabituellement incertain. Celles-ci comprenaient le handball contre Lecce et non contre Bologne, ainsi que des cadeaux à Sassuolo et une étrange concession de coups de pied de pénalité contre l’Inter Milan.

Demiral n’avait obtenu un départ que lors de la victoire de 2-1 en septembre à Hellas Verona, malgré des matchs amicaux exceptionnels en Coupe des Champions contre Tottenham Hotspur et les Nerazzurri.

Il deviendrait, cependant, un verrou de la victoire 2-0 du 11 décembre en Ligue des champions au Bayer Leverkusen au run-out de 19 minutes condamné du 12 janvier contre la Roma.

Une entente naturelle avec le mentor Bonucci au cours de cette période a été observée. Même une défaite à domicile 3-1 contre les nouveaux arrivants de la Lazio n’a pas pu nuire au vaste potentiel de Demiral.

Peu de défenseurs associent un physique aussi imposant à un rythme de sprinter. Une lecture précise du jeu ne fait qu’amplifier les caractéristiques chères.

Une comparaison entre De Ligt et Demiral est devenue évidente.

Statistiques Wyscout classé par 90 minutes détaille le Turc dominant dans les airs (5,5 duels aériens / 71,8% de victoires – 4,9 duels aériens / 63,8% de victoires). Il réalise également plus de plaqués coulissants (1 / 0,8) et d’interceptions (7,5 / 7,1) par match, et bénéficie d’une précision de passe supérieure (93,5% / 92,7%).

Il y a cependant des mises en garde à cela. De Ligt tente des balles beaucoup plus longues (4,8 / 2,1), avec une précision impressionnante (57,5% / 40,8%). La starlette raffinée des Pays-Bas est également plus précise dans le tacle (61,1% / 50%).

Un contraste de style éclatant, et pas seulement des réputations. Mais c’est là que le génie intrinsèque de la Juve sur le marché des transferts est apparent.

Plutôt que de regarder Demiral contre De Ligt pour une place contemporaine dans le XI, le directeur sportif Fabio Paratici et son équipe se tournent vers le long terme. C’est une tâche de plus en plus importante car Bonucci et Chiellini ont un âge combiné de 68 ans.

L’histoire de la Juve est colorée par des talents lumineux. De Michel Platini, Zinedine Zidane, Paul Pogba, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, Lilian Thuram, Zlatan Ibrahimovic et bien d’autres.

Ces joueurs sont tirés du même air raréfié que le convoité De Ligt a inhibé.

Cette lignée gagnante, cependant, a également inclus Moreno Torricelli allant de l’usine à la conquérante de l’UEFA Champions League 1995/96. Paolo Montero, Gianluca Pessotto, Mauro Camoranesi, Andrea Barzagli, Stephan Lichtsteiner et Kwadwo Asamoah sont parmi d’autres employés discrets à avoir joué un rôle tout aussi précieux.

La constitution d’une équipe d’experts sur plusieurs générations a créé un mélange parfait entre annonciateur et non annoncé.

L’axe de De Ligt et Demiral symbolisera à terme ce dualisme séculaire.

