Le «retour» inattendu de «Farmacia de Guardia» avec Quique comme protagoniste

Nous sommes à une époque où les remakes ou les redémarrages de la télévision sont à l’ordre du jour. Les derniers à rejoindre cette tendance sont «les hommes de Paco» et «la physique ou la chimie», qui atterriront respectivement sur Antena 3 et Atresplayer Premium dans quelques mois. Le peu que nous puissions imaginer est que l’une des fictions les plus mythiques sur notre petit écran (et aussi sur Antena 3) Il était également sur le point de rentrer … mais peut-être pas de la manière que nous attendions tous.

Protagonistes de «Farmacia de Guardia»

Il Le Conseil général des collèges pharmaceutiques d’Espagne a lancé ce mercredi 8 juillet une courte promo dans lequel il récupère complètement l’essence de la mythique «Pharmacie de garde». Dans la courte vidéo de seulement neuf secondes, nous voyons l’acteur Miguel Ángel Garzón devant la façade d’une pharmacie située Calle Alcalá 148 Madrid qui a sans aucun doute inspiré celui qui a été le protagoniste des intrigues de la fiction mythique créée par Antonio Mercero pour Antena 3 dans les années 90.

Nombreux sont les fans de la série qui n’ont pas hésité à s’approcher ces dernières années du lieu pour prendre des photos puisque la façade de la pharmacie est identique à celle que nous avons vue à la télévision mais cette fois, celui qui y est allé est l’interprète qui dans la série d’Antena 3 s’est mis à la place de Quique, le fils aîné de Lourdes Cano, personnage incarné par la mythique actrice Concha Cuetos. Il l’a fait habillé en pharmacien et en vedette dans un bref « teaser » qui nous dit que derrière cette vidéo se cache une campagne promotionnelle du Collège espagnol des pharmaciens.

La surprise, à révéler

« Nous avons tous beaucoup changé ces dernières années, mais il y a toujours des choses qui restent. Demain, c’est le moment de le vérifier », affirme-t-il dans l’acteur, laissant dans l’air ce que nous verrons ce jeudi 9 juin. Malgré cela, le texte a été ajouté au compte officiel qui a partagé la vidéo: « La pharmacie de garde revient? Bientôt », alors que de nombreux internautes n’ont pas hésité à partager l’annonce et à faire leur cabale sur ce que signifierait cette promo. Ce qui est clair, c’est que l’un des personnages les plus mythiques de la fiction est revenu et l’a fait avec la guilde qui l’a rendu célèbre: les pharmaciens.