Le retour haptique de DIRT 5 sur DualSense sera révisé pour PS5

Les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique du contrôleur DualSense ont apparemment fait de la PS5 l’endroit où jouer SALETÉ 5. Alors que les fans semblent satisfaits des résultats, l’équipe de Codemasters pense que l’haptique du jeu pourrait être meilleure. En tant que tel, il y a des plans en place pour retravailler DIRT 5’s mise en œuvre du retour haptique de DualSense.

David Springate, directeur technique de la nouvelle entrée, a abordé la question lors d’une récente interview avec GameOnDaily (via Wccftech).

J’ai vu beaucoup de gens dire « je veux ramasser SALETÉ 5 sur PS5 à cause des haptiques. ‘ C’est vraiment intéressant pour moi car j’ai vu beaucoup de gens avec qui je traîne sur divers forums, et je traîne dans le SALETÉ 5 Discord… J’ai vu beaucoup de gens dire qu’ils aiment vraiment les haptiques PS5. Nous ne sommes pas satisfaits, nous allons donc revoir nos haptiques. Même si je n’ai vu personne dire: « Je déteste les haptiques SALETÉ 5, «nous ne sommes pas satisfaits, nous allons donc y retourner et le refaire.

Springate n’a pas mentionné quand les modifications entreront en vigueur. Cependant, Codemasters a déjà bricolé les différentes options du contrôleur. Une mise à jour de SALETÉ 5 plus tôt cette semaine, par exemple, l’utilisation des déclencheurs adaptatifs de DualSense a été affinée.

Codemasters a également été incroyablement occupé avec d’autres aspects de son activité. L’éditeur Take-Two Interactive acquiert la société pour 994 millions de dollars américains. Take-Two a confirmé l’accord la semaine dernière, qui devrait être finalisé d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine.

SALETÉ 5 est maintenant disponible numériquement et au détail pour les PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series X | S.

