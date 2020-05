Le retour du Superman Henry Cavill pourrait être imminent – / Film

Henry CavillL’homme d’acier pourrait encore voler. Cavill n’a plus joué à Superman depuis 2017 Ligue de justice, et il a été question que l’acteur pourrait en finir avec le rôle. Mais un nouveau rapport indique que Warner Bros est en pourparlers avec Cavill pour jouer à nouveau à Supes – mais ne pas dans un Homme d’acier suite. Au lieu de cela, le plan est d’avoir Caverman Superman dans d’autres films liés à DC.

Deadline a le scoop sur Henry Cavill qui revient en tant que Superman. Selon leur histoire, Cavill « pourrait revenir de deux manières différentes, pas un film autonome. » Homme d’acier 2 n’est pas en développement, et autant que les fans pourraient espérer que Zack Snyder Ligue de justice suite maintenant qu’il a la possibilité de terminer son Snyder Cut, c’est peu probable.

En plus de ça, Wonder Woman 1984 est déjà fait le tournage, tout comme James Gunn The Suicide Squad. Et il n’est pas prévu d’avoir le pop-up Cavill’s Man of Steel dans Matt Reeves » Le Batman. Alors, où cela laisse-t-il Superman? Eh bien, il y a de fortes chances qu’il apparaisse dans Shazam 2, Adam noir, ou même Aquaman 2. Le personnage de Superman fait pop-up pour un camée super rapide à la fin de Shazam, mais Cavill n’a pas joué le rôle et le visage du personnage n’a jamais été vu.

Cette nouvelle approche globale donne l’impression que Warner Bros va faire de Superman de Cavill l’équivalent de Hulk de Mark Ruffalo dans l’univers cinématographique Marvel – un personnage qui apparaît dans d’autres films sans avoir sa propre franchise principale. C’est un peu bizarre car il y a sans aucun doute un intérêt pour une nouvelle Superman film.

Pour l’instant, cependant, les fans qui voulaient que Cavill revienne à quelque titre que ce soit peuvent pousser un soupir de soulagement. Et peut-être que l’acteur aura enfin la chance de s’approprier le rôle. Autres films – Mission: Impossible – Fallout par exemple – ont démontré que Cavill peut commander l’écran lorsqu’il travaille avec le bon matériau. Et je ne doute pas qu’il pourrait faire un Superman emblématique et mémorable s’il est capable d’aller au-delà de la caractérisation présentée dans Homme d’acier, Batman v Superman, et Ligue de justice.

