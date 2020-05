Le retour de Johnny Depp à Pirates des Caraïbes n’est « pas tout à fait sûr »: le producteur Jerry Bruckheimer

– Publicité –



Le retour de Johnny Depp à Pirates des Caraïbes n’est « pas tout à fait sûr », a déclaré le producteur Jerry Bruckheimer. Et si votre personnage préféré joué par votre acteur était remplacé par un autre acteur? Y penser peut vous briser le cœur. Et si je dis que ça va arriver avec notre un des meilleurs acteurs!

Eh bien, il y a des bavures qui suggèrent que les fabricants de Pirates des Caraïbes envisage de remplacer son avance. Oui, je parle ici de notre bien-aimé Johnny Depp qui s’est mis dans le personnage du capitaine Jack Sparrow.

Ces rumeurs ont fait beaucoup plus de bruit lorsque le producteur de la série de films a admis ne pas savoir si l’acteur reviendrait en tant que capitaine Jack Sparrow dans le prochain film.

Le stand du producteur Jerry Bruckheimer

Eh bien, le producteur Jerry Bruckheimer a finalement parlé des plans pour Pirates des Caraïbes 6. bien que d’un autre côté, il ait essayé de se cacher pour clarifier le statut de Depp. S’adressant à une interview, Bruckheimer a révélé: « Celui que nous développons en ce moment, nous ne savons pas exactement quel sera le rôle de Johnny. » De plus, il a poursuivi: « Donc, nous allons devoir voir. »

Nous assistons tous à Depp en tant que capitaine Jack Sparrow à l’écran lorsqu’il a fait ses débuts en 2003. Le film était action-aventure Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl, aux côtés de Keira Knightley, Geoffrey Rush et Orlando Bloom.

Et quand ces débuts se sont transformés en une chaîne parfaite de lien, nous ne le savons pas tous. Il devient le visage du pirates des Caraïbes films. Ce voyage imparable s’est poursuivi et suivi des suites – Coffre de l’homme mort en 2006, 2007 À la fin du monde, On Stranger Tides en 2011, et le dernier versement, Les hommes mort ne racontent pas d’histoires, qui a été publié en 2017.

Retour en 2018

Eh bien, sans surprise, ce n’est pas la première fois que nous parlons de la confirmation de l’apparition de Depp dans le pirates des Caraïbes films. Auparavant, en 2018 également, le directeur du film de Disney avait dû vérifier que Depp ne ressemblerait pas au pirates des Caraïbes redémarrer.

Bruckheimer était après tout le pirates des Caraïbes films et a maintenant déclaré qu’un script – selon la rumeur, aurait été incité par Craig Mazin et Ted Elliott.

