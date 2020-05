Le retour de Jamie King en rose pour Black Summer 2, la date de sortie du casting et bien plus encore

– Publicité –



Mises à jour de Black Summer 2: Inspiré par l’approche apocalypse de la nation de ce scénario, Black Summer a essentiellement improvisé le script du scénario fondamental pour mettre en avant la sortie sous la forme de la série obtenue.

Black Summer season 2 s’articule autour du personnage principal joué par Jaime King, un personnage appelé Rose.

Créée par Karl Schaefer et John Hyams avec la société de production The Asylum, la saison 1 a atteint le statut où le public doit regarder ce qui se passe ensuite.

Informations sur la saison 2 de l’été noir

À la déception de ce fan, Black Summer n’a aucun des lancers à venir de Z-Nation.

Ce spectacle se déroule à Calgary Rose. Elle est l’un des parents qui équilibre son travail et sa vie et prend bien soin de son enfant.

À la fin de l’année, nous considérons le chaos provoquant la normalité en ville depuis qu’un virus éclate et s’écrase. Il a commencé à toucher les habitants de Calgary. Rose et sa fille se séparent dans la confusion. À la fin, Rose n’a d’autre choix que de combiner ses forces pour sauver sa fille.

La dernière scène était sur le point de réunir Rose et sa fille nous offrant l’un des seuls moments les plus heureux de la saison. Rose, Spears et Light ont survécu au voyage de la fête des survivants. Après avoir retrouvé sa fille, nous pensons que l’histoire de Rose a pris fin. La motivation de Spears était de vivre et de soutenir Rose pendant son voyage. Sun, qui ne connaît pas beaucoup l’anglais, a peut-être semblé être évacué.

Les dates de la prochaine saison

On ne peut donc pas s’attendre à ce que la série soit très diffusée. Alors que la nouvelle de cette pandémie circulait, la production de la saison a commencé, la création s’était arrêtée. La date de lancement de l’émission sera vers le milieu de la fin de la saison prochaine.

STAR À METTRE EN VEDETTE

Jamie King comme Rose Chu Cary comme Spears se réuniront inévitablement pour la prochaine saison. Nous verrons également Christine Lee dans le rôle de Kyungsun et Sal Velez Jr. dans le rôle de William Velez.

