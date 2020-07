Le retour de Dieter Hecking au 1. FC Nürnberg en vêtements secs

Au Hamburger SV, ils ne voulaient plus de lui de toutes leurs forces, il était parfait pour le 1. FC Nürnberg: Dieter Hecking (55 ans) sera probablement le nouveau directeur sportif du club. L’ancien entraîneur du HSV doit succéder à Robert Palikuca pour le club de deuxième division, qui a mis fin à son contrat, qui court jusqu’en 2021, d’ici le 31 juillet. Ce rapport image.

Martin Przondziono (51 ans) est le favori pour le nouveau poste de directeur sportif. Jusqu’en avril, il était directeur général des sports de l’équipe reléguée de Bundesliga, SC Paderborn.

Le club s’était également intéressé à Benjamin Schmedes (35 ans) du VfL Osnabrück lors de son réalignement. La Basse-Saxe a toutefois annoncé vendredi que son directeur sportif souhaitait remplir son contrat, qui court jusqu’en 2021.

Schmedes a déclaré qu’il n’était « pas disponible dans les circonstances actuelles à l’heure actuelle ». Mercredi, il avait signé Marco Grote comme nouvel entraîneur-chef à Osnabrück pour Daniel Thioune, qui avait rejoint HSV.

VIDEO: Folie de relégation entre club et FCI

Hecking: obligation de première tâche d’un formateur

La première tâche de Hecking et Przondziono au club sera d’embaucher un nouvel entraîneur. La saison dernière, Damir Canadi et Jens Keller, amenés par Palikuca, ont échoué. Lors de la relégation contre le FC Ingolstadt de troisième division (2: 0, 1: 3), Michael Wiesinger et Marek Mintal avaient veillé sur l’équipe. L’icône du club et entraîneur des moins de 21 ans, Mintal, a récemment été discuté en tant que nouvel entraîneur-chef. En revanche, Wiesinger souhaite continuer à gérer le centre de performance jeunesse du neuf fois champion d’Allemagne.

Hecking et le HSV avaient mis fin à leur coopération près de trois semaines après la promotion manquée. Au club, il avait travaillé avec succès comme entraîneur de décembre 2009 à décembre 2012. A Nuremberg, Hecking, qui a présenté jeudi son concept au conseil de surveillance, sera le premier officiel à travailler pour le VfL Wolfsburg et le Borussia Mönchengladbach après de nombreuses années en tant qu’entraîneur de Bundesliga.

Przondziono a également travaillé à Nuremberg: en tant que joueur de 1994 à 1996 et en tant que chef du département de dépistage de 2014 à 2016.