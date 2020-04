Le reste de l’histoire de remake de Final Fantasy VII ne changera pas radicalement

La sortie du Remake de Final Fantasy VII Le guide Ultimania a apporté une multitude de nouvelles informations grâce à une interview avec le producteur Yoshinori Kitase et le réalisateur Tetsuya Nomura. Traduite par @aitaikimochi sur Twitter, l’interview comprend des détails sur les futurs versements du Remake de Final Fantasy VII saga, car le premier match se termine lorsque la fête quitte Midgar. Malgré certaines théories après la fin de Remake de Final Fantasy VII que l’histoire prendrait un chemin différent de l’original Final Fantasy VII, Kitase rassure les fans qu’ils «ne changent pas radicalement l’histoire et n’en font pas quelque chose de complètement différent de l’original».

Citation de Kitase sur la différence # FF7R proviendra de l’histoire originale: «Nous ne changeons pas radicalement l’histoire et n’en faisons pas quelque chose de complètement différent de l’original. Même s’il s’agit d’un remake, veuillez supposer que l’histoire de FF7 continuera comme FF7 l’a toujours fait. « – ☆ オ ー ド リ ー Audrey ☆ (@aitaikimochi) 28 avril 2020

« Même s’il s’agit d’un remake, veuillez assumer l’histoire de FF7 continuera comme FF7 a toujours à partir de maintenant », poursuit Kitase. Ce que nous pouvons présumer des commentaires de Kitase, c’est que les entrées suivantes suivront la même structure narrative générale du premier, racontant des moments emblématiques du jeu original avec de nouveaux rebondissements surprenants et inattendus, mais ne changeant pas complètement ce qu’était le jeu original. Si vous avez un moment préféré du jeu de 1997, soyez assuré qu’il finira probablement par être traduit Refaire saga en quelque sorte.

Bon nombre des modifications apportées aux scénarios Remake de Final Fantasy VII ont à voir avec la compilation de Final Fantasy VII (qui comprend le jeu original, le Les enfants de l’Avent film, Crisis Core, et plus). Refaire est envisagé comme le «point culminant» de la compilation complète.

Donc, fondamentalement, ce qu’ils impliquent est que le remake est l’aboutissement de la compilation complète de FFVII extraite en parties et regroupée en quelque chose de nouveau, qui a pris la forme de l’histoire du remake. Je traduirai le reste de l’interview demain! – ☆ オ ー ド リ ー Audrey ☆ (@aitaikimochi) 28 avril 2020

Les paroles de Kitase devraient aider à apaiser les craintes Remake de Final Fantasy VII prendrait trop de bizarre « Kingdom Hearts-esque »se transforme et modifie l’histoire et les moments que les gens ont appris à aimer. Le premier jeu a été salué pour sa réinterprétation audacieuse d’événements et de moments emblématiques tout en étant le jeu dont nous nous souvenons il y a 23 ans. Malheureusement, nous ne savons pas combien de temps nous devrons attendre pour la prochaine partie, ni même combien de parties sera la saga complète. En fait, Nomura et Kitase eux-mêmes ne sont même pas entièrement sûrs.

