Le responsable de Google Photos confirme l’arrivée d’un outil de tri de photos indispensable

Google a confirmé qu’un outil de gestion de la qualité original de Google Photos est en cours d’élaboration.

Théoriquement, cet outil vous permettrait de retrouver vos photos et vidéos stockées en «Qualité d’origine» afin que vous puissiez les gérer.

Le responsable de Google Photos semblait également ouvert à l’idée d’un plan Google One supérieur à 2 To mais inférieur à 10 To.

L’une des plus grandes nouvelles de la semaine est la révélation que Google Photos ne proposera plus de sauvegardes gratuites des photos et des vidéos de votre smartphone à partir de juin 2021. Lorsque David Lieb, le chef de produit de Google Photos, fait l’annonce sur Twitter, il y avait beaucoup de questions. Heureusement, Lieb a répondu à bon nombre d’entre eux.

Une chose que Lieb a pu confirmer, c’est qu’un outil de gestion de la qualité original de Google Photos est en cours d’élaboration. Cet outil tant attendu permettrait aux utilisateurs de trouver facilement les photos et vidéos de leur bibliothèque qui occupent le plus d’espace. Invariablement, la plupart de ces fichiers seraient à «Qualité d’origine» plutôt qu’au niveau compressé «Haute qualité» qui est actuellement gratuit. Avec une liste de toutes les photos et vidéos qui s’appliquent à votre quota, vous pourrez alors les télécharger et / ou les compresser plus facilement afin qu’elles ne s’appliquent pas à votre quota en juin 2021.

Gestion de la qualité d’origine Google Photos: il est temps

Oui, cet «outil de gestion des quotas» que nous construisons vous aidera à identifier ce qui prend de l’espace. Je ne sais pas si nous allons exposer cela sur chaque fichier que vous avez (ce serait complexe pour la plupart des utilisateurs), mais cela identifiera définitivement les éléments qui prennent le plus de place. – David Lieb ✊🏻🇺🇸 (@dflieb) 12 novembre 2020

Si vous accédez aujourd’hui à votre bibliothèque Google Photos, l’application vous indiquera l’espace occupé par vos photos et vidéos de qualité d’origine. Cependant, il ne vous montrera pas ces fichiers. Il vous donne la possibilité de les compresser tous, ce qui ferait en sorte qu’ils ne s’appliquent plus à votre quota de stockage. Vous ne pouvez pas non plus organiser vos fichiers par taille pour voir les plus gros en haut.

Ce n’est pas idéal car c’est une option tout ou rien. Que faire si vous sauvegardez une photo ou une vidéo particulière avec la qualité d’origine pour une raison spécifique? Que faire si vous ne vous souvenez pas quand cette photo ou cette vidéo a été prise ou si vous ne vous souvenez même pas de quoi il s’agissait? Ce serait dommage que vous compressiez ce fichier et que vous le regrettiez plus tard.

L’outil de gestion de la qualité d’origine de Google Photos résoudrait ce problème. Cela ne peut pas non plus venir un moment trop tôt, car la date limite de juin 2021 pour tous les futurs téléchargements à l’encontre de votre quota de stockage sera ici avant que nous le sachions. Avant cela, il est dans l’intérêt des utilisateurs d’obtenir autant de fichiers multimédias au format de haute qualité – et autant de fichiers de qualité d’origine en sortie ou compressés.

D’autres changements pourraient également être en cours

Y a-t-il une chance que Google Photos propose un plan supplémentaire entre les 2 To et 10 To? 2 To semble trop restrictif (en particulier pour les téléchargements vidéo), tandis que 10 To est excessif (et c’est plus cher par To également). – Andreas Bovens (@andreasbovens) 11 novembre 2020

Dans un autre fil Twitter, David Lieb semblait ouvert à la possibilité d’introduire plus de niveaux de stockage pour Google One. Actuellement, vous pouvez vous abonner à des niveaux de 100 Go, 200 Go, 2 To et 10 To. Pour les photographes et vidéastes professionnels, les niveaux de 100 Go et 200 Go sont inutiles et le niveau de 2 To est encore un peu trop bas. Cependant, le niveau de 10 To est probablement excessif. Un niveau entre les marques 2 To et 10 To serait préférable.

Sur Twitter, Lieb a déclaré c’était un bon retour. Malheureusement, il n’a pas confirmé si c’était en préparation ou non.

Espérons que Google soit en mesure de rassembler tous ses canards d’affilée avant juin 2021. Un outil de gestion de la qualité original de Google Photos est essentiel pour que les utilisateurs puissent entrer dans ce mois avec toutes leurs photos et vidéos stockées ne s’appliquant pas à leur quota de stockage. Plus d’options de stockage serait également bien. Si Google veut faire de Photos une plate-forme payante, il doit s’assurer qu’elle offre des fonctionnalités de qualité payante. La vieille excuse «eh bien, c’est gratuit donc on ne peut pas se plaindre» ne fonctionnera plus.