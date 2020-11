Le républicain Tommy Tuberville bat le sénateur Doug Jones en Alabama

in

Le républicain Tommy Tuberville a battu le sénateur sortant Doug Jones (D) dans la course au Sénat américain de l’Alabama, projets AP Pourquoi c’est important: bien que prévu, la victoire de Tuberville – un ancien entraîneur de football universitaire – est importante pour les républicains, qui se battent pour contrôle du Sénat.- – – Vue d’ensemble: Il était peu probable que Jones, le premier démocrate de l’État élu au Sénat américain depuis des décennies, puisse conserver le siège, qu’il a remporté lors d’une élection spéciale de 2017 après Jeff Sessions La victoire bouleversée du démocrate à l’époque fait suite à une campagne intense marquée par des allégations d’inconduite sexuelle contre son challenger républicain de l’époque, Roy Moore. Le rapport politique de Cook a qualifié la course de cette année de «penche républicaine». Données: AP; Graphique: Naema Ahmed, Andrew Witherspoon, Danielle Alberti / Axios Allez plus loin: suivez la couverture électorale complète d’Axios en direct

Partager : Tweet