Le renouveau de PC Suikoden financé en deux heures sur Kickstarter

Cela fait plus d’une décennie que le dernier jeu Suikoden est sorti sur les tablettes, mais les membres de l’équipe créative originale construisent maintenant un successeur spirituel. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes a été annoncé la semaine dernière aux côtés d’un ensemble prometteur d’images précoces, et le jeu fait déjà vibrer Kickstarter.

Le Eiyuden Chronicle Kickstarter a été mis en ligne vers 9h00 PDT / 12h00 HAE / 17h00 BST aujourd’hui, 27 juillet, et a atteint 50% de son objectif de financement en 40 minutes, comme le note Nibel sur Twitter. Peu de temps après la mise en ligne du Kickstarter, le site de financement participatif lui-même est tombé en panne – c’est peut-être une coïncidence, mais je préfère croire que le pouvoir absolu des fans de JRPG a submergé ces serveurs.

Même avec la panne de Kickstarter, Eiyuden Chronicle a réussi à atteindre son objectif de financement total de 54 000 000 ¥ – environ 500 000 USD – en un peu plus de deux heures. Cela suffit pour nous apporter la version PC de base, mais les objectifs supplémentaires incluent un système de construction de villes et, à 1 000 000 USD, des ports vers les consoles actuelles et de nouvelle génération.

Eiyuden Chronicle devrait être lancé en octobre 2022, mais cette date est très susceptible de changer à mesure que le développement commence pour de bon. Découvrez le Kickstarter par vous-même si vous recherchez plus de détails.

Il y a beaucoup d’autres jeux RPG pour occuper votre temps jusqu’à la sortie finale d’Eiyuden Chronicle.

