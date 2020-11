Le rendu en temps réel NVIDIA RTX inspire des images vives et des cinématiques captivantes pour le cinéma et la télévision

L’art conceptuel est souvent considéré comme le pain et le beurre de la réalisation de films, et Ryan Church est le superviseur de la conception conceptuelle qui se cache derrière les visuels de plusieurs de nos films préférés.

Church a créé un art conceptuel pour des blockbusters tels que Avatar, Tomorrowland et Transformateurs. Il a collaboré étroitement avec George Lucas sur le Guerres des étoiles trilogies préquels et suites. Maintenant, il travaille sur la série populaire Le mandalorien.

Lorsqu’il ne crée pas des véhicules uniques et des mondes éblouissants pour le cinéma et la télévision, Church capture de nouvelles visions et illustre des créations à son époque personnelle. Il a toujours eu une relation étroite avec la technologie de pointe pour produire des visuels de la plus haute qualité, même lorsqu’il travaille à domicile.

Récemment, Church a mis la main sur une station de travail HP Z8 alimentée par la NVIDIA Quadro RTX 6000. Avec les performances et la vitesse de RTX derrière ses conceptions, il peut rendre des images époustouflantes d’architecture, de véhicules et de paysages plus rapidement que jamais.

RTX offre plus de temps pour la précision et la créativité

Les cinéastes essaient toujours de trouver le moyen le plus rapide de donner vie à un concept ou à une idée dans un environnement en évolution rapide.

Church dit que de nos jours, les réalisateurs ne veulent pas seulement voir un dessin d’un lieu ou d’un objet pour le décor, mais aussi voir le lieu ou l’objet réel devant eux.

Pour ce faire, Church crée ses modèles 3D dans Foundry’s Modo et se tourne vers OctaneRender, un moteur de rendu GPU qui utilise NVIDIA RTX pour accélérer les performances de rendu de ses scènes. Cela lui permet d’obtenir un rendu en temps réel, et avec la grande capacité de mémoire et les gains de performances de NVIDIA RTX, Church peut créer des mondes massifs librement sans se soucier d’optimiser la géométrie de ses scènes.

«NVIDIA RTX m’a permis de travailler sans garder la géométrie tout au long du parcours», a déclaré Church. «La friction a été supprimée du processus de création, ce qui me permet de rester concentré sur l’art.»

Comme Church, de nombreux concepteurs utilisent la technologie pour créer et concevoir des décors virtuels complexes et élaborer des mattes 3D pour une production virtuelle en temps réel. Les grandes capacités de mémoire GPU de RTX permettent une libre circulation de la création artistique tout en travaillant avec plusieurs applications créatives.

Et lorsque vous essayez de trouver l’éclairage parfait, ou que vous ajustez la profondeur de champ ou les réflexions d’une scène, le GPU NVIDIA RTX accélère le flux de travail pour permettre de meilleures conceptions plus rapides. Church peut faire jusqu’à 20-30 passages sur une scène, ce qui lui permet d’itérer plus souvent ses créations afin de pouvoir obtenir l’apparence et la sensation qu’il vise.

«La carte RTX du Z8 me permet d’avoir cette scène complexe et de vraiment composer beaucoup mieux et plus rapidement», a déclaré Church. «Grâce à la conception, à l’éclairage et à la texturation en temps réel, je peux modéliser et déplacer les lumières, et voir tout cela se passe dans la fenêtre active et mise à jour.»

Lorsque Church a besoin de performances de bureau en déplacement, il se tourne vers sa station de travail mobile HP ZBook Studio. Doté du pilote NVIDIA Studio et du GPU NVIDIA Quadro RTX, le ZBook Studio a été testé et certifié pour fonctionner avec les meilleures applications créatives.

En tant que concepteur de concept de premier plan, à l’intersection entre l’art et la technologie, Church a inspiré d’innombrables artistes et son travail continuera d’inspirer pour les générations à venir.

