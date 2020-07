Le rendu de presse qui fuit montre l’une des prochaines tablettes haut de gamme de Samsung

Samsung devrait bientôt introduire deux nouvelles tablettes haut de gamme, la Galaxy Tab S7 et le Galaxy Tab S7 +. Ce dernier modèle aurait une variante 5G qui se connectera aux réseaux 5G inférieurs à 6 GHz. Les vitesses de téléchargement de données 5G plus rapides se trouvent sur les réseaux mmWave, ce qui signifie que vous ne serez peut-être pas totalement impressionné par la vitesse à laquelle la tablette fonctionne sur le réseau 5G national de T-Mobile ou sur le service 5G AT&T destiné aux consommateurs. Il y aura également une version Wi-Fi de l’appareil et il sera livré avec un S Pen compatible Bluetooth. Une coque de clavier sera disponible pour la tablette.

La Galaxy Tab S7 + dispose d’un écran Super AMOLED de 12,4 pouces avec une résolution de 1752 x 2800 et le Snapdragon 865+ est sous le capot. Les options de configuration incluent 6 Go de mémoire associés à 128 Go de stockage et 8 Go de mémoire associés à 256 Go de stockage. La batterie pèse 10090 mAh et prend en charge une charge rapide de 45 W. Les caméras arrière à l’arrière comprennent une paire de vivaneaux 13MP et un capteur de profondeur 5MP. En face, vous trouverez un vivaneau selfie 8MP. Les rendus de presse ont récemment été divulgués par le pronostiqueur Evan Blass.

Rendu précédemment divulgué du Samsung Galaxy Tab S7 + 5G

Lundi soir, Blass a publié un nouveau rendu de presse cette fois du Samsung Galaxy Tab S7. Ce modèle comprendra également des unités Wi-Fi et cellulaires, mais pas de 5G. Comme le montre l’image, elle sortira également de la boîte avec un S Pen et un couvercle de clavier qui a une rangée de chiffres dédiée et un trackpad. La tablette dispose d’un écran Super AMOLED de 11 pouces avec une résolution QHD +; comme le Galaxy Tab S7 +, il sera alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 865+, avec 6 Go de RAM / 128 Go de stockage et 8 Go de RAM / 256 Go de stockage.

Les caméras sur la tablette correspondront au modèle « Plus », c’est-à-dire qu’elles arboreront deux caméras 13MP à l’arrière ainsi qu’un capteur de profondeur 5MP avec un vivaneau selfie 8MP orienté vers l’avant. Une batterie de 7760 mAh maintient les lumières allumées et une charge rapide de 15 W est prise en charge.

Les deux tablettes seront livrées avec Android 10 et One UI 2.5. Le rendu de la Galaxy Tab S7 montre une paire d’enceintes en bas (avec un port Type-C) et nous parions qu’une autre paire d’enceintes peut être trouvée en haut pour un son stéréo.