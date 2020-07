Le rendu de Google Pixel 4a apparaît sur Google Store, mais ce n’est toujours pas officiel

Le Google Pixel 4a devait être annoncé pour la première fois début mai sur Google I / O, mais l’introduction prévue a été retardée pour des raisons évidentes. Le dévoilement devait alors avoir lieu aujourd’hui – 13 juillet – mais Plus tard, Google a également mis ces plans de côté. Une annonce est actuellement attendue à un moment donné début août – le 3 août, pour être précis – mais une erreur signifie que la société a maintenant encore moins à révéler.

Google n’a toujours pas annoncé le Pixel 4a Bien qu’elle n’ait pas présenté le smartphone aujourd’hui, l’équipe qui dirige le Google Store canadien (via 9To5Google) est allé de l’avant et a publié un rendu de presse officiel du Google Pixel 4a en Just Black, qui semble être la seule couleur disponible au lancement.Le rendu en question ne révèle rien de nouveau car, comme vous le savez peut-être, l’appareil a déjà largement divulgué aux côtés de son frère Google Pixel 4a XL, désormais annulé. Il représente cependant le premier rendu de presse officiel du smartphone et corrobore de nombreux détails. Certains des faits saillants incluent la présence d’un module de caméra carré à l’arrière qui abrite un seul capteur et un flash LED. Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière sur le panneau arrière en plastique. L’avant du Google Pixel 4a, d’autre part, est équipé d’un écran perforé de 5,8 pouces qui présente apparemment des lunettes uniformes. Le fond d’écran que Google a utilisé corrobore la marque et ses plans d’origine pour présenter l’appareil à Google I / O le 12 mai. Voir aussi L'avenir de la saison des récompenses est toujours un mystère Les autres détails incluent un haut-parleur intra-auriculaire le long du bord du cadre, une bascule de volume sur le côté droit et une touche d’alimentation de couleur menthe au-dessus de ce dernier.

Qu’en est-il du Google Pixel 4a (5G)?

La semaine dernière, des rendus de ce qui était appelé Google Pixel 5 et Google Pixel 5 XL sont apparus en ligne. Il y avait un certain scepticisme au début, mais il semble que les deux smartphones représentés dans les rendus divulgués existent.

Cependant, alors que le Google Pixel 5 devrait être lancé avec cette marque, le Google Pixel 5 XL pourrait en fait être le Google Pixel 4a (5G), ce qui explique les similitudes avec le Google Pixel 4a XL annulé.

Le devrait être propulsé par le Snapdragon 765, comme le phare de Google Pixel 5, et offrir un affichage perforé de 6,1 pouces avec des lunettes uniformes. Il y a également une bosse d’appareil photo plus grande à l’arrière qui abrite un flash LED et deux caméras plutôt qu’une seule.

Malheureusement, on ne sait pas combien cela coûtera au lancement ou quand Google prévoit de l’annoncer. La chose la plus logique serait une introduction aux côtés du modèle standard, mais la stratégie de Google semble assez compliquée cette année, donc tout est possible.

En quoi le Google Pixel 5 et le Pixel 4a (5G) seront-ils différents?

Les Google Pixel 5 et Pixel 4a (5G) sont tous deux configurés pour être alimentés par le Snapdragon 765, mais un seul des appareils sera positionné en tant que modèle premium. Alors que le Google Pixel 4a (5G) est susceptible d’offrir une construction en plastique, le Pixel 5 devrait être sculpté dans du verre et de l’aluminium.

L’appareil haut de gamme offrira probablement une prise en charge du chargement sans fil et une configuration supérieure à double caméra. Ces fonctionnalités devraient lui permettre de se positionner comme un concurrent plus direct de la prochaine série d’iPhone 12 et de tout autre modèle phare économique.