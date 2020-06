Le remake PS5 de Bluepoint est Demon’s Souls

Rien d’autre n’a d’importance aujourd’hui. Cliquet & Clank? Nan. Un Mile Morales dirigé par Homme araignée? Nada. Grand Theft Auto 5 être gratuit pour les acheteurs de PS5? Regardez, tout cela est pâle par rapport aux grandes nouvelles que l’événement de révélation PS5 d’aujourd’hui nous a donné le plus grand cadeau de tous: un remake qui me donne absolument envie de déchirer ma peau et de la faire tourner sur ma tête comme Muscle Man de Spectacle régulier. Nous avons parlé des rumeurs de remakes cette semaine même en ce qui concerne Bloodborne, mais nous ne nous attendions pas à voir non seulement Demon’s Souls faire un retour mais avec un nouveau look phénoménal pour démarrer. Voici la bande-annonce révélatrice. Roulez cette belle séquence de haricots.

Il y a beaucoup à retenir ici, et je n’étais même pas sûr de ce que je voyais jusqu’à ce que notre vieil ami le Storm King entre dans le cadre, confirmant qu’il ne s’agit pas seulement d’une mise à jour Demon’s Souls de Bluepoint Games, mais avec un tout nouveau lifting. La bande-annonce semble même cacher certains secrets quant à savoir si le jeu sera une répétition individuelle de l’original ou un remix, car le patron de Dragon God semble être dans un tout nouvel emplacement. Je suis intrigué et je crie à l’intérieur, croyez-moi. Un de mes jeux préférés de l’ère PS3 et celui qui a commencé l’histoire d’amour de presque tout le monde avec FromSoftware, un nouveau Demon’s Souls car une nouvelle ère va certainement étouffer les plaintes de près d’une décennie pour que le jeu réapparaisse.

Il y a même mention d’un nouveau « Mode fracturé » dans la description de la bande-annonce: « Ce remake invite les joueurs à découvrir le défi brutal original, complètement reconstruit à partir de zéro et magistralement amélioré avec un nouveau » Mode fracturé « . En plus de beaux effets d’ombre et de lancer de rayons, les joueurs peuvent choisir entre deux modes graphiques pendant la lecture: l’un axé sur la fidélité et l’autre axé sur la fréquence d’images. Venir sur PlayStation 5. «

Tracé laser? Compte sur moi. Demon’s Souls sur PS5 arrive à un moment non spécifié dans le futur.