Le remake des gardes du corps de Saigon lance Chris Pratt et Wu Jing de Russos

Acteurs Universal Pictures Chris Pratt (Monde jurassique) et star chinoise Wu Jing dans un remake de comédie d’action en anglais de Gardes du corps de Saïgon. Anthony et Joe Russo produira des retrouvailles avec Pratt, précédemment travaillé sur Avengers films dans Guerre d’infini (2018) et Fin du jeu (2019). Les frères ont également travaillé avec Wu sur Guerrier loup 2. Basé sur le reportage vietnamien de 2016 qui suit deux gardes du corps qui doivent localiser un héritier de haut niveau qui a été kidnappé sur leur montre.

Détails de production de Saigon Bodyguards

Veep écrivains Alex Gregory et Peter Huyck écrira le script. Pratt coproduira à travers ses Productions Indivisibles avec AGBO Mike Larocca et les Russo. Matt Reilly supervisera au nom d’Universal, tandis que Creative Executive Merlan Kassee fera de même pour AGBO. Pratt vient de terminer le tournage Domination, le troisième film de la Monde jurassique série et sixième de la franchise. Il a également participé à la Parcs et loisirs réunion spéciale pour NBC. Il a joué dans l’animation En avant pour Disney / Pixar, avec son compagnon de casting Marvel Cinematic Universe Tom Holland (Spider-Man: loin de chez soi). Venir pour Pratt est un retour au MCU, reprenant son rôle de Star Lord / Peter Quill dans James Gunn’s Les gardiens de la galaxie Vol. 3. Il participera également à des projets de science-fiction Cowboy Ninja Viking et La guerre de demain.

Jing a joué dans l’épopée de la guerre chinoise Le sacrifice; Merveille dans un temple; et Mon peuple, ma patrie cette année. Les Russo ont travaillé avec un autre ancien du MCU en Chris Hemsworth (Thor) produisant Extraction pour Netflix avec Joe co-écrit le scénario. Les deux ont également déjà collaboré avec AGBO sur Relique assumer les rôles de producteur exécutif pour IFC Midnight. Leur prochain projet à venir qu’ils viennent de terminer les ramène aux chaises des réalisateurs en Cerise, qui met en vedette la Hollande dans un rôle pratiquement méconnaissable en tant que médecin de l’armée devenu voleur de banque.

