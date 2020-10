Le remake de The Demon’s Souls sortira-t-il sur PC ou PS4? – .

in

Le remake de Demon’s Souls de From Software arrivera sur PlayStation 5 le 12 novembre, mais ceux qui n’ont pas encore obtenu de précommande pour le nouveau système se demandent s’il arrivera également sur PC ou PS4.

L’original Demon’s Souls a fait ses débuts sur PlayStation 3 en 2009 et est le précurseur de la série bien plus populaire Dark Souls. Le nouveau remake, de Sony Interactive Entertainment et Bluepoint Games, tente de recréer l’expérience de jouer à ce jeu difficile, en l’amenant à une nouvelle génération qui aurait pu le manquer la première fois.

Il existe un précédent pour la sortie des jeux From Software sur PC – Dark Souls a finalement fait son chemin vers Steam un an après sa sortie. De même, certains jeux PS5, tels que Spider-Man: Miles Morales, sortent également sur PlayStation 4.

Demon’s Souls sortira-t-il sur PC?

Demon’s Souls ne sortira pas sur PC en même temps que PS5, mais il pourrait éventuellement être porté. Au cours de l’année écoulée, Sony a essayé de laisser les exclusivités PlayStation arriver sur PC après une période de temps définie.

La plus importante de ces anciennes exclusivités PlayStation à venir sur PC est Horizon: Zero Dawn – le jeu était un vendeur de système PS4 en 2017, mais est sorti sur Steam en août 2020.

Il est possible qu’après un temps suffisant et que Demon’s Souls perd son attrait en tant que titre de lancement PS5, From Software puisse le publier sur Steam. Cela dit, rien n’est encore gravé dans la pierre, car Sony ne voudrait pas que les projets de port PC détournent l’attention du potentiel du jeu en tant que vendeur de systèmes PS5.

Demon’s Souls sortira-t-il sur PS4?

Demon’s Souls ne sortira pas sur PS4 – alors que le jeu pourrait éventuellement arriver sur PC, la décision de le conserver en exclusivité sur PS5 est conçue pour encourager les propriétaires de PS4 à passer à une nouvelle console.

Alors que certains jeux sortiront à la fois sur PS5 et PS4, il est très peu probable que Demon’s Souls apparaisse un jour sur la génération de consoles qui touche actuellement à sa fin.

Que le jeu arrive finalement sur PC ou PS4, au moment de son lancement, Demon’s Souls sera une exclusivité PS5, donc la seule façon de jouer pendant qu’il est nouveau est de l’acheter sur PlayStation 5.

