Le remake de Changeling provenant du réalisateur Anders Engström – / Film

Le classique de l’horreur de 1980 Le Changeling reçoit une mise à jour. Anders Engström, dont les crédits incluent des épisodes de Tabou et Hanna, racontera l’histoire fantôme d’un musicien qui perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture, puis s’installe dans une maison qui s’avère hantée. Le film original, réalisé par Peter Medak, est sorti en 1980 et mettait en vedette George C. Scott.

Le Changeling

Cornerstone Films a eu les droits sur un Changeling remake depuis 2018, et ils achètent maintenant le film sur le marché virtuel de Cannes, et le réalisateur finlandais Anders Engström est désormais attaché à la réalisation. Selon ScreenDaily, Tab Murphy (Gorilles dans la brume: l’histoire de Dian Fossey) a écrit le scénario, et Uwe Scott et Stefan Arndt, d’Allemagne, X-Filme, produiront aux côtés de Joel B. Michaels, qui a produit le film original.

Michaels a publié la déclaration suivante sur le remake:

«Je suis ravi d’avoir l’opportunité unique de repenser une version mise à jour du film emblématique Le Changeling que j’ai produit il y a tant d’années. Il est flatteur de savoir que cela a inspiré une série de cinéastes qui ont rendu hommage au film original. Je suis ravi de travailler avec Anders Engström qui apportera sa propre vision contemporaine au film. »

Dans la version originale Le Changeling«Le compositeur John Russell (George C. Scott) est en vacances avec sa famille lorsqu’un accident de voiture tue sa femme et sa fille. Affolé par le chagrin, Russell quitte sa maison à New York pour une maison géante et isolée près de Seattle. Bientôt, Russell commence à ressentir la présence d’un fantôme, un garçon qui s’est noyé la baignoire là-bas. Russell demande l’aide de Claire Norman (Trish Van Devere), qui l’a d’abord conduit à la maison, pour découvrir les secrets de la mort du garçon. »

C’est un film vraiment effrayant, et c’est un film qui ne repose pas sur des sauts effrayants mais plutôt sur une tension très lente. Il serait probablement considéré comme très apprivoisé par les normes du public d’aujourd’hui, donc je vais supposer que le remake sera chargé de plus de peurs et de scènes où tout est très calme jusqu’à ce qu’un chat saute sur un piano ou quelque chose comme ça.

Articles sympas du Web: