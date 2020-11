Le regretté acteur John Candy a été honoré par sa ville natale de la manière la plus douce

John Candy est mort trop jeune. Au cours des années 1970, 1980 et 1990, l’homme a constamment prouvé qu’il était un talent comique incroyable avec une voix unique, et ce fut un jour terrible en 1994 quand il a été annoncé qu’il était décédé à l’âge de 43 ans. gardent sa mémoire vivante depuis des années en revisitant régulièrement son travail classique sur les grands et les petits écrans, mais maintenant la ville natale de l’homme a fait quelque chose de très spécial et a annoncé une journée officielle de John Candy à Toronto, Ontario au Canada.