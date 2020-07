Le règne du roi George III et comment il a conduit à l’Amérique

Histoire britannique | 15 juillet 2020



(Allan Ramsay / Wikimedia Commons)

Dans l’histoire de la naissance de l’Amérique, le roi George III est peint comme l’ennemi, un monarque antagoniste qui a tenté de garder la mainmise sur les colonies naissantes aspirant à respirer librement. Mais que se passait-il réellement avec le roi George? Bien sûr, c’était un tyran donné à des crises de manie qui l’ont laissé moussant littéralement à la bouche, mais son arrogance a finalement conduit à la création des États-Unis, donc à tout le moins, il mérite des remerciements pour cela.

Les guerres de George

Lorsque George III a repris la couronne en 1760, il était initialement un présence bienvenue sur le trône. La guerre de Sept Ans tirait à sa fin et la fin d’une guerre est toujours une situation épineuse pour un monarque entrant, mais George a réussi à obtenir un accord de paix pour mettre fin à la guerre. et net tous les territoires de la France en Amérique du Nord continentale sur le côté. Pexpulsant la France de l’Amérique du Nord, raisonna-t-il, s’assurait que les colonies en croissance n’auraient aucune sauvegarde si ils ont décidé de faire quelque chose de fou comme la révolte. Il avait eu assez de guerre, Merci.

(Allan Ramsay / Wikimedia Commons)

Impopulaire auprès des colons

En 1765, le Parlement britannique adopté la loi sur le timbre, taxant tous les papiers et documents achetés par les colonies britanniques en Amérique. Fondamentalement, si les colons voulaient utiliser un papier juridique quelconque, ils devaient utiliser ce document spécifiquement tamponné. Cela coûte plus cher que ce que les colons pourraient en dépenser, qu’essayer de coloniser une nouvelle terre et tout, et c’est parce que La Grande-Bretagne était fauchée. Après la fin de la guerre de Sept Ans, le roi et le Parlement ont décidé de reconstruire leurs finances en créant de nouveaux impôts et en augmentant les anciens, et le Stamp Act a été spécifiquement créé pour payer les troupes qui gardent la paix entre les Amérindiens et les colons. Même ainsi, tLes colons détestaient le Stamp Act, et quand il fut annoncé que quiconque refusait de payer la taxe serait jugé et condamné sans jury devant les tribunaux de vice-amirauté, ils se révoltèrent. La résistance coloniale à la taxe était si vitriolique que le Parlement a abrogé la loi l’année suivante sans jamais l’instaurer officiellement. Ils ont ensuite immédiatement adopté les Townsend Acts de 1767, qui imposaient non seulement le papier, mais tout, de la peinture au verre en passant par le thé.

(WD Cooper / Wikimedia Commons)

Le Boston Tea Party

Les colons n’étaient pas fous de toutes ces nouvelles taxes mises en œuvre sans leur contribution, et étant d’origine britannique, le thé était vraiment la dernière goutte. Le 16 décembre 1773, des colons conféraient au port de Boston et jeté 342 coffres de thé dans l’eau, un acte considéré comme l’un des moments les plus importants de la Révolution américaine.

George n’aimait pas que tout ce thé soit gaspillé, surtout parce que la Grande-Bretagne avait mal pour de l’argent. Pour remettre les colons à leur place, il ferma le port de Boston jusqu’à ce que le thé détruit soit payé, déclara la loi martiale dans le Massachusetts et ordonna aux colons de embarquer des soldats chez eux.

(Pinterest)

Antagoniser les rebelles

Le roi George a fait tout ce qu’il pouvait pour briser les colons et leur faire ressentir les frais d’une bataille avec un leader mondial. Mis à part toutes les manières concrètes dont il leur faisait ressentir sa colère, il a continué à se référer aux révolutionnaires comme étant ses sujets simplement parce qu’il savait que cela les énervait. Il avait résolu « ne jamais reconnaître l’indépendance des Américains et punir leur contumace par la prolongation indéfinie d’une guerre qui promettait d’être éternelle », selon L’auteur victorien George Trevelyan, désirant «maintenir les rebelles harcelés, anxieux et pauvres jusqu’au jour où, par un processus naturel et inévitable, le mécontentement et la déception se sont transformés en pénitence et en remords».

(Collections royales / Wikimedia Commons)

Raisins aigres du roi George

Lors de la signature de la déclaration d’indépendance 4 juillet, 1776, George était étrangement silencieux sur la question. Il s’est avéré qu’il était occupé à collecter des fonds et à pousser l’armée à démolir les colonies, mais le 31 octobre, il riposté aux colons dans un discours au Parlement. Dans son discours, le roi a rejeté les révolutionnaires comme rien de plus qu’une faim de pouvoir, annonçant que « audacieux et désespéré est l’esprit de ces dirigeants, dont l’objet a toujours été la domination et le pouvoir, qu’ils ont maintenant ouvertement renoncé à toute allégeance à la couronne et à tout lien politique avec ce pays. «

Même si George ne voulait rien avoir à faire avec les colons après la guerre, son commandant en chef des forces terrestres britanniques dans les colonies, William Howe, espérait pouvoir les convaincre de rejoindre l’empire britannique. Quand cela n’a pas fonctionné, la guerre a continué pendant encore quatre ans.

(Galerie nationale du portrait / Wikimedia Commons)

La dernière étape: l’acceptation

Les trois dernières années de la guerre révolutionnaire ont été coûteuses des deux côtés de la bataille, mais malgré la supériorité de l’armée britannique, les troupes coloniales dirigées par George Washington et leurs alliés français ont traversé leurs immenses épreuves, ont encerclé les Britanniques à la bataille de Yorktown. et mettre un terme à la campagne américaine de l’armée britannique. À la suite du traité de Paris en 1783, le roi accepta finalement son sort et accepta de traiter les Américains comme des égaux après l’avoir battu sur le champ de bataille. En 1785, il a dit à John Adams:

Je vous souhaite, monsieur, de croire, et qu’il soit entendu en Amérique, que je n’ai rien fait dans le dernier concours que ce que je me croyais obligé de faire par le devoir que j’avais envers mon peuple. Je serai très franc avec vous, j’ai été le dernier à consentir à la séparation; mais la séparation étant faite et devenue inévitable, j’ai toujours dit, comme je le dis maintenant, que je serais le premier à rencontrer l’amitié des États-Unis en tant que puissance indépendante.