Le redémarrage de Wolfman aurait été développé pour Ryan Gosling

S’il y a quelque chose de bien qui est sorti de 2020, c’est que les monstres universels revivent. Personne ne savait vraiment si L’homme invisible allait être bon jusqu’au début des premières projections. Universal Pictures essaie de faire fonctionner son univers monstre depuis plusieurs années maintenant, le plus infâme de ces échecs étant l’Univers sombre qui s’est effondré de manière assez spectaculaire. Il semble maintenant que les choses reviennent du sol; nous avons un nouveau film Dracula sur le chemin du directeur de Destructeur et maintenant nous avons un casting très intéressant pour la nouvelle version du Wolfman. Selon Variety, Ryan Gosling est l’acteur qu’ils recherchent pour le rôle.

Gosling peut sembler un choix étrange pour quelqu’un qui n’a pas vu tous ses films, mais il est en fait un choix fascinant pour ce rôle. Dans des films comme Conduire et Blade Runner 2049, il a été capable de saisir cette tape intense sur le regard. c’est absolument un choix qui dit qu’ils vont prendre cela au sérieux et qu’ils ne sont pas seulement des cascadeurs. Cependant, cela ne semble pas non plus être fait. Les sources disent que le film est « développé comme un véhicule vedette pour Ryan Gosling », ce qui ne veut pas dire que Gosling est encore à bord. Ils ne semblent pas non plus avoir de réalisateur ni même de chef de file, les choses sont donc très tôt. Gosling était apparemment en pourparlers pour diriger à un moment donné mais a décidé de passer. Le film que Variety cite comme quelque chose à comparer serait Somnambule, le film de Jake Gyllenhaal de 2014, mais « avec une touche surnaturelle ».

Universal n’a aucun commentaire à ce sujet.

L’homme invisible a apporté des critiques élogieuses de la part des critiques et des fans et a extrêmement bien fonctionné au box-office compte tenu du moment de la sortie. Il a rapporté 122 millions de dollars au box-office mondial avec un budget de 7 millions de dollars pour Universal. Ils ont fini par sortir le film numériquement tôt en raison de la pandémie de COVID-19 qui s’est également très bien déroulée.

