Le redémarrage de Van Helsing vient de faire un grand pas en avant

En l’absence de détails sur l’intrigue disponibles, il n’est pas clair pour le moment de dire en quoi cette nouvelle version de Van Helsing sera différente des adaptations précédentes, mais elle devra faire un effort assez important compte tenu du nombre de fois où nous avons vu le personnage sur grand écran. . Le blockbuster Hugh Jackman était la première fois qu’un film mettait le personnage au premier plan, mais le rôle a été joué par un certain nombre de légendes, dont Peter Cushing (1958 Dracula), Laurence Olivier (1979’s Dracula), Anthony Hopkins (Dracula de Bram Stoker) et Christopher Plummer (Dracula 2000). Il convient également de noter que le plus grand ennemi de Dracula a également eu une présence assez importante sur les petits écrans ces dernières années, en particulier grâce à la série Syfy lancée en 2016.