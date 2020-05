Le redémarrage de Scarface avance avec le réalisateur de Call Me By Your Name – Africadaidly

Le redémarrage de « Scarface » a été en proie à des problèmes de réalisateur, avec des noms tels que David Ayer, Antoine Fuqua, Pablo Larrain et David Yates tous mentionnés au cours des 9 dernières années.

La réimagination de « Scarface » par Universal Pictures remonte à 2011, et ils semblent enfin faire des progrès avec Luca Guadagnino, directeur de « Call Me By Your Name », qui prend les rênes.

« Scarface » remonte à 1932 par Howard Hawks et Richard Rosson, et bien sûr la version la plus connue de 1983 par Brian De Palma, qui mettait en vedette Al Pacino dans le rôle du gangster cubain Tony Montana. Dans le «Scarface» de 1932, un Italien (Paul Muni) a repris Chicago, et dans le remake de De Palma, le Montana a acculé le commerce de la cocaïne dans les années 1980 à Miami, seulement pour être consommé par lui.

Par date limite, le nouveau film se déroulera à Los Angeles. Le scénario de prise de vue de la photo sera tiré de la version de Joel Coen et Ethan Coen, qui travaille avec le projet depuis au moins trois ans, avec des ébauches antérieures de Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman et Paul Attanasio.