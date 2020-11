Le redémarrage de Resident Evil ajoute une étoile de Gotham

Le absolument obsédé Resident Evil les fans pomperont probablement vos poings en l’air à ce stade, car Donal Logue a été choisi comme l’un des méchants les plus effrayants et les plus noirs de la série de jeux. Avec le chef Brian Irons agissant comme un méchant absolu dans Resident Evil 2, ses crimes dans le monde de la sombre Umbrella Corporation semblent rivaliser même avec leurs propres actes gluants. À son meilleur, Chief Irons est en train de prendre Umbrella et s’assure qu’ils ont été couverts en ce qui concerne les responsables locaux des forces de l’ordre dans cette ville marécageuse mais métropolitaine du Midwest. Mais dans le pire des cas, l’homme est peut-être un tueur en série, opérant derrière le badge et de manière assez bouleversante. Hé, sans enquêtes formelles, nous ne pouvons aller qu’avec notre instinct; même si cela semble crier « Coupable ».