Le Red Bull Salzburg efface gros au gala Bruno

Le Red Bull Salzburg a une fois de plus remporté la victoire lors du 24e Gala Bruno à Vienne avec un total de six récompenses. Les « Bulls » ont été nommés équipe de la saison, leur entraîneur Jesse March comme meilleur entraîneur et ils ont également fourni à la fois le meilleur joueur et le joueur promu de la saison avec Erling Haaland, qui a été transféré à Dortmund en hiver. Le légionnaire de l’année était, comme prévu, la star du Bayern David Alaba pour la cinquième fois.

« C’est un grand honneur pour moi car je n’ai joué que six mois à Salzbourg (la saison dernière), mais ce furent six très bons mois. Je suis très fier de remporter ce prix, le travail acharné porte ses fruits », a déclaré Haaland, qui a poursuivi l’une des nombreuses séries de Salzbourg: Pour la septième fois consécutive, le prix du meilleur joueur est allé à un « taureau ». L’attaquant de l’équipe norvégienne a succédé à Munas Dabbur.

Salzbourg elle-même a triomphé en suite pour la troisième fois, leur entraîneur pour la quatrième fois consécutive, après qu’Oscar Garcia (2017) et Marco Rose à deux reprises (2018 et 2019) aient été lauréats du prix Bruno avant Marsch. De plus, cette année, Patrick Farkas a remporté le prix #comebackstronger après son coup, et son collègue du club de Salzbourg, Zlatko Junuzovic, a été récompensé pour le but rêvé de la saison.

«J’ai rendu mon histoire publique parce que je veux montrer aux gens que les coups du destin ne sont pas une raison d’abandonner. Je dois tellement remercier mon club, ma famille et ma petite amie de m’avoir soutenu. Sans eux, je n’aurais jamais réussi « , a souligné Farkas. Son entraîneur Marsch a déclaré: « Je ne sais pas si je suis le meilleur entraîneur, mais j’ai définitivement la meilleure équipe. »

Comme l’année précédente, le gardien de la saison était le gardien du LASK Alexander Schlager. L’arbitre Harald Lechner et l’attaquant de l’Autriche-Lustenau Ronivaldo, qui a été reconnu comme joueur de la saison en 2e division, ont répété leurs victoires de 2019. Cette année, le prix honorifique a été décerné à l’ex-international autrichien Christoph Leitgeb, qui a mis fin à sa carrière professionnelle cet été. aurait.

Puisque la saison de la Bundesliga féminine et des ligues amateurs n’a pas pu être jouée jusqu’au bout en raison de la pandémie de coronavirus, cette fois il y avait moins de catégories aux Bruno Awards, qui depuis 1997 par l’Association des footballeurs (VdF) à la mémoire du défunt en 1994 Le joueur national de l’ÖFB Bruno Pezzey prend place. Les joueurs locaux de Bundesliga ont le droit de voter dans les catégories principales.

Les lauréats du Prix Bruno 2020: