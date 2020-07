Le record du buteur espagnol David Villa accusé de harcèlement, ce qu’il nie – Football

L’ancien attaquant espagnol David Villa a été accusé de harcèlement par un ancien stagiaire du New York City FC, une accusation qu’il a démentie.

L’équipe de Major League Soccer a déclaré qu’elle enquêterait.

Une personne avec le nom Twitter Skyler B a fait la charge dans des messages le 17 juillet.

«Le harcèlement que j’ai vécu à NYCFC était si grave que maintenant l’idée du sport professionnel me terrifie. Rester dans le domaine de l’athlétisme me terrifie. Je change toute ma carrière », a écrit la personne. «Je pensais avoir l’opportunité d’une vie quand j’ai obtenu ce stage. Ce que j’ai eu, c’est que David Villa me touchait tous les … jours et mes patrons pensaient que c’était du super matériel comique.

«Les femmes assez courageuses pour raconter leur histoire à voix haute sont mes héros. Un jour. Je trouve toujours hilarant qu’on m’ait constamment dit que j’avais une attitude terrible à ce travail, comme si je ne me présentais pas tous les jours en sachant que j’allais être pelotée ou moquée ou deux mains poussées dans le dos.

Villa a réfuté l’accusation dans un communiqué publié mercredi par l’intermédiaire de son agence, VOS USA.

«Ces accusations sont entièrement fausses et je les nie», a-t-il écrit. « Je n’ai eu aucune communication directe à ce sujet auparavant, ni de Skyler B ni du club. »

«Je n’ai jamais entendu parler de ces vagues accusations du club ou de qui que ce soit d’autre avant leur publication le week-end dernier», a-t-il ajouté. «Je coopérerai pleinement avec le club car ses accusations générales semblent également dirigées contre le club. … Il est difficile de comprendre pourquoi cela n’a pas été soulevé auparavant si quelqu’un se sentait mal à l’aise à un moment donné au sein du club.

Villa, 38 ans, a joué pour NYC de 2015 à 2018 après avoir joué en Espagne pour le Sporting Gijón, Saragosse, Valence, Barcelone et l’Atlético Madrid. Membre des champions d’Europe d’Espagne en 2008 et des champions de la Coupe du monde en 2010, il a marqué un record d’Espagne de 59 buts en 98 matches internationaux de 2005 à 17.

Le New York City FC est contrôlé par City Football Group, la société mère de Manchester City.

« Le New York City Football Club a appris les allégations d’un ancien stagiaire en les voyant sur les réseaux sociaux », a déclaré l’équipe dans un communiqué. «Nous prenons cette question très au sérieux et ne tolérons aucun harcèlement de quelque nature que ce soit dans aucun domaine de notre organisation. Nous avons immédiatement ouvert une enquête sur la question.

