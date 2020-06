Le récapitulatif de la première politique: la campagne de Payton est-elle en proie à un throuple profond?

HISTOIRES CONNEXES

Le politicien est de retour sur Netflix avec une saison de deuxième année pleine de ruse l’année électorale… mais la carrière politique de Payton Hobart pourrait être terminée avant même qu’elle ne commence.

Pour vous rafraîchir la mémoire à partir du saut temporel final de la saison 1: Payton est maintenant étudiant à NYU et se présente au Sénat de l’État contre l’ancien titulaire Dede Standish. Payton a son ancien personnel de campagne au secondaire à ses côtés, mais il a encore 10 points de retard. James lui rappelle qu’il a «une bombe nucléaire avec le mot« throuple »écrit dessus» – Dede est dans une relation secrète à trois avec son mari Marcus et son petit ami William – mais Payton refuse de jouer sale, insistant sur le fait qu’il est « un candidat d’idées. » Eh bien, pour l’instant, de toute façon.

Astrid remarque que le chef de cabinet de Dede, Hadassah Gold, la suit partout – même pour faire des cours – et quand elle l’affronte, Hadassah lui propose un travail pour la campagne de Dede en tant que taupe. Elle montre même qu’elle a fait ses devoirs sur la dernière course de Payton: «Tu as gagné cette élection, Astrid… ça devrait être toi de te présenter contre nous.» Mais on dirait que nous pourrions avoir des taupes en duel: Andrew, l’ennemi du lycée de Payton, se présente à son bureau et se porte volontaire pour se cacher dans la campagne de Dede. (Il est désespérément amoureux d’Infinity et pense que cela l’aidera à se rapprocher d’elle.)

Payton et Dede s’entraînent à un panel de la 92e rue Y: elle le déprécie en tant que «candidat unique» et non en tant que véritable New Yorkais, alors qu’il pousse l’énergie verte et dit qu’il représente «une nouvelle génération de jeunes leaders» qui ne le fera pas être mort dans vingt ans. Elle souligne qu’il n’est pas le seul Hobart à se porter candidat. La maman de Payton, Georgina, se présente pour le gouverneur de Californie après être tombée amoureuse d’un producteur milliardaire nommé Alison … et elle s’enfuit avec la course. Elle est tellement en avance que, lors d’un débat télévisé sur CNN, elle peut s’en tirer en appelant la Californie à se séparer des États-Unis et à devenir un pays indépendant (#LetsGetTheCalOuttaHere).

Alice essaie de remonter le moral de Payton – ils sont de retour ensemble, et elle ne l’a pas si subtilement besoin de lui proposer – mais il perd toujours, et il est fatigué d’être interrogé sur sa mère à chaque entretien. Il supplie Georgina d’abandonner, mais elle refuse: « Tu vas avoir besoin de briller plus fort, ne me demande pas de m’atténuer. » Pendant ce temps, les taupes sont en place: Andrew infiltre la campagne de Dede (Hadassah aime la façon dont il agace Sherry), et Astrid accepte l’offre d’emploi de Hadassah. Son premier ordre du jour déborde sur Hadassah: «Votre candidate est dans un groupe… et Payton le sait.»

Hadassah retourne son couvercle, faisant irruption sur Dede, qui essaie de la calmer. (Dede: «C’est gérable.» Hadassah: «L’homicide involontaire est véhiculé. Ce sont des chauves-souris!») Dede pense qu’ils peuvent tout simplement le nier, mais Astrid les a pris en flagrant délit, dit Hadassah. Elle leur ordonne de l’interrompre, ou elle quitte. Dede hésite… mais Andrew tombe sur son épée et sort avec Dede et Marcus pour travailler sur un homard du Massachusetts. De plus, Payton trouve son rythme tout en s’opposant au changement climatique lors d’un rassemblement avec Infinity («J’ai aimé ça. Faisons plus»), tandis que Georgina se sépare d’Alison et se retrouve séduite par le candidat à la présidentielle Tino, qui aime son sens politique … Et tout le reste à son sujet. (Il lui offre le même emplacement de VP qu’il avait précédemment offert à Dede.)

Mais Dede ne peut pas passer au travers. Elle et Marcus montent au Massachusetts et retirent William de ce bateau à homard, et le throuple est de retour. Andrew le signale à Payton – il a mis sur écoute le bureau et la maison de Dede en agitant des statues de chat chinois – et, après qu’une vision fantomatique de River l’encourage à être son moi authentique, Payton confronte Dede et Hadassah avec l’histoire du throuple, disant qu’il la divulguerait à la presse, sauf si elle abandonne et lui donne son aval. (« Vous êtes vraiment un petit troll diabolique », l’informe Dede.) Mais cela ne ressemble pas à une navigation en douceur pour Payton. Sa maman couche maintenant avec Tino – qui est toujours marié, avec sa femme dans le coma, rappelez-vous – et Astrid dit sournoisement à Hadassah: «Ne le fais pas tout de suite. Payton était également en trio. »

