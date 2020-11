Le « Reboot Universe » des Power Rangers est exactement ce dont la franchise a besoin

Bien que, jusqu’à présent, personne n’ait indiqué si l’émission ou le film « non destiné aux enfants » utilisera Sentai images, nous sommes assez convaincus qu’ils ne le feront pas. Il est difficile de réinventer la franchise tout en étant obligé d’utiliser quoi que ce soit Sentai leur est donné. Autant les fans aiment voir comment Power Rangers utilise les images, cela empêche Hasbro de faire exactement ce qu’il veut. S’ils veulent investir de l’argent dans une émission et un film, ils veulent en avoir le plein contrôle.

Les images de Sentai est aussi pour les enfants et il serait difficile d’ajouter cela même à un programme pour adolescents et d’amener le grand public à le prendre au sérieux. Power Rangers les fans, après des années d’exposition aux franchises sur la nature supérieure, manquent parfois que, pour un étranger, l’action de Power Rangers est idiot et les sort de l’histoire. C’est l’un des charmants charmes de la série si vous êtes fan, mais pour les étrangers, c’est une énorme pierre d’achoppement. Sans ça, Power Rangers peut enfin grandir et changer d’une manière qu’il n’a pas pu faire depuis des années.

De plus, l’art de découper les programmes japonais et de les revendre en Amérique dans des États radicalement modifiés est archaïque à ce stade. C’est une relique des années 90 qui a réussi à survivre Power Rangers. Cela n’a pas besoin de continuer.

Power Rangers «Nouvelle animation»

Tel que rapporté par Pas de spandex rose, Casey Collins (Senior VP, Global Consumer Products, Hasbro) a déclaré le 6 octobre lors de l’événement Europse Festival of Licensing que Hasbro explorait le contenu de la franchise, qui comprend une «nouvelle animation». Entwisle a également déclaré dans le Insider interview qu’il travaille sur l’animation pour la franchise.

Contrairement au film et à la série grand public, il n’y avait aucune déclaration concernant le groupe d’âge visé par la série animée. La seule chose que nous savons avec certitude est qu’Entwistle le supervise.

