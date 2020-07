Le réalisateur s’extasie sur la cible annoncée de Crystal Palace mais rejette les rumeurs d’Arsenal – .

in

Arsenal et Crystal Palace ont tous deux été liés à la starlette de Brondby Anis Ben Slimane mais, parlant à Den Gamle Hytte, le directeur sportif Carsten Jensen a minimisé les chances d’un transfert imminent en Premier League.

Pour des raisons très différentes, deux voisins londoniens semblent donner la priorité à de jeunes talents inexploités pendant le mercato estival.

Arsenal, après tout, devra boxer intelligemment avec des fonds plus serrés que jamais aux Emirats.

En conséquence, Edu Gaspar et Raul Sanllehi sont sous pression pour dénicher le prochain Gabriel Martinelli avec des stars établies et de haut niveau dans le moule Pierre-Emerick Aubameyang apparemment hors de leur portée.

Crystal Palace, quant à lui, prend des mesures pour insuffler une exubérance juvénile à la deuxième équipe la plus âgée de l’élite anglaise.

BT a rapporté en juin que Palace cherchait à suivre les signatures de Scott Banks et Jay Rich-Baghuelo avec Slimane, 19 ans, deux mois après que la même publication ait lié Arsenal avec un coup de 4 millions de livres sterling.

Mais, selon Jensen, la dynamo née à Copenhague fait toujours partie des plans de Brondby.

«Dans un an ou deux, (le prix de Slimane) sera peut-être un peu plus important que l’hiver dernier», déclare Jensen, ajoutant qu’il n’a pas encore reçu d’approche directe d’Arsenal.

«Avec sa technique solide, ses qualités physiques et sa lecture du jeu, Anis a montré en un temps relativement court qu’il pouvait jouer.

«La meilleure chose qui puisse arriver à Anis en ce moment par rapport à son développement est une certaine continuité dans la vie quotidienne, à partir de laquelle il peut se développer en tant que joueur.

«Il ne faut pas oublier qu’Anis n’a que 19 ans, il a donc naturellement beaucoup de temps devant lui pour devenir la meilleure version possible de lui-même en tant que joueur et être humain. Il doit être passionnant de suivre cette évolution. »

Étant donné qu’Arsenal et Crystal Palace semblent avoir leurs vues sur certains des talents les plus méconnus d’Europe, vous pouvez garantir qu’ils le feront effectivement en suivant le développement de Slimane au cours des 12 prochains mois environ.

