Le réalisateur et producteur Joel Schumacher est décédé à 80 ans

Joel Schumacher, producteur et réalisateur, est décédé. Il avait 80 ans. Il luttait contre le cancer depuis un an et a succombé à la maladie lundi. Il a réalisé des hits comme Feu de St. Elmo, Flatliners, The Lost Boys, Falling Down, The Client, A Time To Kill, 8MM, et bien sûr, Batman Forever et Batman et Robin. Schumacher a pris quelques morceaux pour ce dernier film, mais a eu une attitude assez joviale à ce sujet au fil des ans, comme en témoigne une conversation qu’il a eue avec Vice en 2017.

Joel Schumacher avait un oeil pour le talent

« Je tiens à m’excuser auprès de tous les fans qui ont été déçus parce que je pense que je leur dois cela », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Vice en 2017. « C’était en grande partie mon choix. Personne n’est responsable de mes erreurs, sauf moi. Je pense qu’une balle courbe que nous avons eue était à la onzième heure; Val Kilmer a démissionné en raison d’un rôle qu’il a joué dans » L’île du Dr Moreau. Il y avait eu des discussions à ce sujet, mais aucun d’entre nous n’était impliqué, pas avec Warner Bros. et certainement pas avec moi. J’ai parlé à Val, et il ne cessait de répéter: «Mais mec, c’est Marlon Brando. Ce n’est pas comme s’il était accroché à une chaîne ici, alors Val est parti. Donc c’était ça [then Warners co-CEO] L’idée de Bob Daly d’acquérir George Clooney. Il était un choix évident car il était une étoile montante sur ER. J’ai eu une conversation avec lui, et il m’a dit: « D’accord, si vous le faites, je le ferai. »

Joel Schumacher était toujours en avance sur la plupart quand il s’agissait de trouver de jeunes acteurs chauds pour ses projets, y compris Julia Roberts, Demi Moore, Rob Lowe, Emilio Estevez, Judd Nelson, et Ally Sheedy, les quatre derniers ont tous joué dans St. Elmo’s Fire pour lui. Bon gars polyvalent et talentueux, Joel Schumacher nous manquera.

