Le réalisateur d’origine et les scénaristes reviennent pour la suite Scary Stories – Africadaidly

André Øvredal reviendra pour diriger une suite de Paramount et eOne «Scary Stories to Tell int he Dark», selon Bloody Disgusting.

La version originale de l’horreur, qui a rapporté 100 millions de dollars dans le monde, a été publiée à la fois dans des critiques décentes et un succès au box-office surprenant en août 2019.

Dan Hageman et Kevin Hageman écriront à nouveau avec Guillermo Del Toro, qui a produit l’original, reprenant son rôle sur le nouveau film.