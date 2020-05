Le réalisateur d’initiation Shane Carruth partage Pitch Reel – / Film

Scénariste / réalisateur Shane Carruth n’a réalisé que deux films au cours des seize dernières années: son film de voyage dans le temps Apprêt en 2004, et le drame cérébral Couleur en amont en 2013. Il avait auparavant taquiné d’autres projets qui n’avaient jamais abouti, et maintenant il a partagé une bande-annonce de pitch pour l’une de ces fonctionnalités potentielles, intitulée Un topiaire. Mais Carruth avertit que cela pourrait être effacé d’Internet bientôt car il utilise des séquences sans licence d’autres films, alors regardez-les rapidement avant qu’elles ne disparaissent.

Hier soir, Carruth a partagé la vidéo suivante du Couleur en amont Compte Twitter, avec le message: « Cela sera probablement supprimé car j’ai levé un tas de plans de films. »

Magnifique, n’est-ce pas? Avec ses touches d’Amblin, cela semble être devenu le film le plus accessible de la filmographie de Carruth … mais il semble aussi que cela devra être jeté sur le géant « et si? » pile de films que nous ne verrons jamais réellement. Mec, je souhaite que Carruth puisse trouver une sorte de milliardaire bienveillant qui lui donne juste un financement illimité pour faire les films qu’il veut.

Il y a dix ans, nous avons écrit une description du script pour Un topiaire qui faisait le tour:

Le script commence par un prologue de trente minutes qui se gratte la tête impliquant Acre Stowe, un employé municipal d’une ville non divulguée dans les années 1980 … enquêtant sur d’étranges explosions d’étoiles qu’il voit dans le ciel et finit par rencontrer un groupe de personnes qui étudient également ce phénomène et ses conséquences, entre autres projets scientifiques allant de la thermochimie à l’archéologie. L’histoire principale… tourne autour de dix garçons âgés de sept à onze ans vivant dans une petite ville rurale (Carruth est ambigu à la fois dans le lieu et le temps ici) et occupe les deux heures restantes du film. Les garçons sont en possession d’une mystérieuse boîte noire appelée «Maker», qui à son tour crée de mystérieux disques blancs appelés «entonnoirs». Le groupe d’enfants est à la fois intrigué et fasciné par la nature de la boîte, et finit par manipuler les disques en d’autres artefacts portant un nom particulier (pétales, arcs, frondes, etc.). Leurs créations et constructions conduisent à leur fabrication d’êtres quasi-mécaniques apparemment sensibles surnommés «Chorus». Presque comme si «Topiaire» était une version abstraite de l’art et de l’art sur Pokémon, vous pouvez imaginer la compétition et les problèmes que les êtres créent parmi les enfants.