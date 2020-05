Le réalisateur de Toy Story 4 Josh Cooley dirigera le film Malmander – / Film

Toy Story 4 réalisateur et artiste Pixar de longue date Josh Cooley fait le saut à l’action en direct. Le réalisateur du lauréat d’un Oscar Toy Story 4 est sur le point de faire ses débuts de réalisateur en direct avec Sony Malamander, une adaptation du livre d’aventure pour enfants à succès de Thomas Taylor.

Beaucoup de réalisateurs d’animation de renom ont réussi la transition vers l’action en direct. Toy Story 4 réalisateur Josh Cooley vise à être le dernier. Selon The Hollywood Reporter, Cooley a signé avec Sony pour écrire et diriger une histoire d’aventure pour enfants Malamander, basé sur le livre pour enfants de Thomas Taylor.

Décrit comme une histoire fantastique originale, Malamander est «situé à Eerie-on-Sea, une ville balnéaire remplie de personnages étranges et de mystères aussi trouble que son brouillard hivernal. Un jeune garçon nommé Herbert Lemon, qui agit en tant que directeur perdu de l’hôtel, fait équipe avec Violet Parma, une jeune fille qui cherche des parents qu’elle a perdus quand elle était bébé, se lançant dans une aventure impliquant un demi-homme , un demi-monstre qui est censé réaliser les rêves et un homme aux crochets qui les poursuit. »

« Créer des films et raconter des histoires à Pixar pendant 17 ans a été un rêve », a déclaré Cooley dans un communiqué à THR. «La qualité de notre narration était une corrélation directe avec la qualité des gens chez Pixar qui ont façonné ces histoires ensemble, et ils seront toujours ma famille. Et même s’il a été difficile de partir, je suis tellement excité de plonger dans de nouveaux mondes avec de nouveaux collaborateurs et partenaires. Il y a tellement d’histoires que je veux raconter, et j’espère apporter une partie de cette magie Pixar avec moi partout où je vais. »

Cooley a travaillé chez Pixar pendant 17 ans, d’abord en tant qu’artiste de storyboard sur des films tels que Les incroyables et Voitures avant de remonter à l’écrivain sur 2015 À l’envers, pour lequel il a remporté une nomination aux Oscars du meilleur scénario original. Il allait ensuite diriger Toy Story 4, suivant les traces des vénérés réalisateurs de Pixar John Lasseter et Lee Unkrich, et le jetant hors du parc lors de ses débuts de long métrage, recueillant le meilleur long métrage d’animation Oscar pour ses efforts. Cooley a quitté Pixar sur une bonne note, quittant le studio d’animation à la mi-mars avant de se tourner vers Paramount et Hasbro. Transformers sortie en salles animée. Cooley ne serait pas le premier directeur d’animation à décrocher un Transformers concert – Travis Knight de Laika a fait ses débuts de réalisateur en direct avec le coup critique Bourdon.

Cooley est à la barre Malamander après avoir enveloppé son Transformers film.

