Le réalisateur de Suicide Squad, David Ayer, reconnaît que Harley a été expliqué dans un film

Suicide Squad réalisateur David Ayer prendre à Twitter pour discuter du traitement de Harley Quinn dans le film de 2016. Bien que extrêmement populaire, certains ont estimé que Harley était exploité dans le film. Son costume était une chemise étriquée et un short de butin, et sa relation abusive avec le Joker était célébrée. Naturellement, certains fans ont contesté cela. Parlant du personnage sur son fil, Ayer a déclaré: « Malheureusement, son histoire a été éviscérée. C’était son film à bien des égards. Écoutez, j’ai essayé. J’ai rendu la bande dessinée Harley exacte. Tout est politique maintenant. Tout. Je viens veulent divertir. Je ferai mieux. «

L’escouade de suicide d’Ayer’s mise en perspective

Après avoir posté ce qui précède, un fan a tweeté à Ayer, une réfutation claire et concise: « Un personnage féminin dans une relation abusive est déjà politique, mon mec. La façon dont votre caméra la regardait était politique. La façon dont vous l’utilisiez était politique . Vous l’avez traitée comme un objet, et elle s’élevait toujours au-dessus de lui. C’était aussi politique », ont-ils dit. « Harley a été exploitée en Suicide Squad – sa souffrance a été exploitée, son corps a été exploité, elle a été objectivée. Oiseaux de proie casse cela en deux et le montre pour ce qu’il est: violation et abus. Oiseaux de proie est une déconstruction de Suicide Squad’s regard masculin. « Ayer a dû être d’accord, comme il a retweeté le fil avec le commentaire » Retweeter ceci parce qu’il est très bien écrit. Je grandis et j’apprends dans un monde en mutation. «

Le film a été critiqué par la critique et filmé pour de nombreuses raisons à sa sortie, ce qui en est le principal – en particulier la représentation de la relation avec le Joker et la relation abusive dans laquelle ils se trouvent. Suicide Squad est cependant loin du premier exemple. Depuis que le personnage de Harley Quinn a été présenté, leur relation a été problématique. En tant que lecteur et fan, j’ai moi-même été coupable d’avoir balayé mes problèmes sous le tapis. Heureusement, DC Comics, au cours des dernières années, l’a reconnu et a pris des mesures pour le corriger et éloigner Harley du Joker.

