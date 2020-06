Le réalisateur de Batman Forever Joel Schumacher est mort à 80 ans – / Film

Joel Schumacher, le réalisateur de films comme Un temps pour tuer, Les garçons perdus, et plus encore, est décédé à l’âge de 80 ans. Il est probablement mieux connu pour Batman Forever et Batman & Robin dans les années 1990 (et mettant la franchise Batman sur la glace pendant un certain temps), mais il a eu une carrière longue, incroyablement variée et fascinante au-delà de ces deux films. Schumacher a commencé sa carrière en tant que créateur de costumes avant de sauter derrière la caméra, et quand vous regardez sa filmographie, vous pourriez être surpris par certains des projets auxquels il était associé.

Schumacher est décédé d’un cancer ce matin à New York à l’âge de 80 ans. Il a commencé comme costumier pour des films comme Dormeur et Le dernier de Sheilaet a écrit les scénarios de plusieurs films, dont The Wiz (le récit tout noir de Le magicien d’Oz) et le drame Brat Pack de 1985 Feu de Saint-Elme, qui fut son premier grand succès en tant que réalisateur. Il a suivi ça avec le thriller vampire Les garçons perdus (qui a été récemment examiné par le Slashfilmcast), puis réalisé Flatliners, un autre film rempli qui mettait en vedette un jeune casting de nouveaux venus qui allaient devenir de grandes stars. Quelques années plus tard, Schumacher réalise Michael Douglas dans Tomber, un film sur un gars moyen qui est rendu fou par la combinaison d’une vague de chaleur et de pressions sociétales et qui se déchaîne à Los Angeles. (Ce fut un succès à l’époque, mais ne tient pas exactement.)

Au milieu des années 90, il a cloué deux adaptations de John Grisham, Le client et Un temps pour tuer, et après que Tim Burton a quitté la franchise Batman après Batman revient, Schumacher a pris le relais et s’est penché sur le caractère campagnard des jours d’Adam West, allant même jusqu’à ajouter des mamelons au Batsuit (quelque chose que certains fans s’énervent encore à ce jour). Tigerland, Cabine téléphonique, Le fantôme de l’Opéra, Le numéro 23 – Schumacher les a tous dirigés, et cette variété signifiait qu’il ne pourrait jamais être épinglé en tant que réalisateur, se poussant toujours dans des directions différentes et élargissant sa palette en tant que conteur.

C’était aussi un homme ouvertement gay dont les exploits hors écran sont légendaires. Dans un profil Vulture de Schumacher à lire l’année dernière, le réalisateur admet avoir quelque part entre 10 000 et 20 000 partenaires sexuels. Dans les années 80, Schumacher avait peur de contracter le sida et, dans ce profil, il a parlé de planifier sa propre mort:

«Je suis allé me ​​faire tester. J’étais sûr de l’avoir, je planifiais ma mort. À cette époque, le test devait être effectué par les Centers for Disease Control. Il a donc été renvoyé et il a fallu au moins trois semaines pour obtenir la réponse. Quand le médecin m’a appelé et m’a dit: « Non, tout va bien, c’est propre, Joel », je suis allé me ​​faire tester à nouveau … J’allais demander à mes amis Nan Bush et Bruce Weber si je pouvais vivre dans leur ranch au Montana. Si j’embauchais quelqu’un pour prendre soin de moi, je ne les dérangerais pas, car ils travailleraient partout dans le monde de toute façon. Je pensais que ce serait un bon endroit pour… Mais après [the negative test] Je pense que je suis devenu plus sauvage. Ce que mon psychiatre a dit de vraiment fascinant, c’est: «Non, vous avez désespérément peur de la mort. C’est comme nager de plus en plus chaque nuit dans l’océan et voir si vous pouvez rentrer, et quand vous rentrez chez vous, c’est comme, ‘J’ai encore foutu la mort.’ »

Repose en paix, monsieur Schumacher.

