Le réalisateur convaincu qu’une star de 68 millions de livres sterling rejoindra Liverpool – .

LIVERPOOL Le jean modèle Missoula LIVERPOOL denim 36

36 - denim - Le jean LIVERPOOL. Modèle MISSOULA. Taille haute et jambes évasées… Ne cherchez plus, vous avez trouvé le jean le plus tendance de la saison . Coupe 5 poches, braguette boutonnée et bas des jambes effiloché. Doux denim extensible légèrement délavé en 60% coton, 22% viscose, 17% polyester, 1% élasthanne.