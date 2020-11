Le réalisateur Christopher Nolan dit que les studios ont mal interprété le box-office

Le plus grand test décisif pour la viabilité du cinéma pour 2020 était Warner Bros ‘ Principe. Malgré les milliards perdus dans les cinémas en raison de la pandémie COVID-19, le film a tout de même encaissé un peu moins de 350 millions de dollars dans le monde, même avec un rendement intérieur terne de 53,8 millions de dollars. Tout en faisant la promotion Tom Shone’s dernier livre « The Nolan Variations », le réalisateur et écrivain s’est entretenu avec le Los Angeles Times pour discuter de la façon dont il interprète le retour au box-office.

« Warner Bros. a publié Principe, et je suis ravi qu’il ait rapporté près de 350 millions de dollars « , a déclaré Nolan. » Mais je crains que les studios tirent les mauvaises conclusions de notre sortie – plutôt que de regarder où le film a bien fonctionné et comment cela peut fournir avec des revenus indispensables, ils cherchent où cela n’a pas été à la hauteur des attentes pré-COVID et commenceront à utiliser cela comme excuse pour que l’exposition prenne toutes les pertes de la pandémie au lieu d’entrer dans le jeu et de s’adapter – ou reconstruire notre entreprise, en d’autres termes. «

Nolan a déploré l’impact économique des cinémas par rapport à d’autres entreprises locales. « À long terme, aller au cinéma fait partie de la vie, comme les restaurants et tout le reste. Mais maintenant, tout le monde doit s’adapter à une nouvelle réalité. » Alors que la pandémie a forcé des verrouillages au niveau de l’État, les studios ont retardé leurs principaux films des blockbusters à venir vers d’autres franchises tentaculaires. Principe a connu plusieurs retards d’une date de sortie prévue pour juillet plus tard à un août et enfin voir le jour le 3 septembre. Ce qui a été interprété comme une performance terne a maintenant forcé les mains des grands studios à nouveau alors que WB retardait davantage ses deux autres sorties majeures de 2020 en Dune et Wonder Woman 1984. MGM et Eon’s Pas le temps de mourir La sortie était initialement prévue au printemps 2020 avant sa date de mise à jour de Pâques 2021.

Principe étoiles John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, et Michael Caine. Le film est toujours en salles.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!