Le Real Madrid prend deux points d’avance en tête de la Liga après avoir battu l’Espanyol

Karim Benzema, du Real Madrid a réalisé une audacieuse passe en retrait pour Casemiro, qui a battu l’Espanyol 1-0 à l’extérieur dimanche. Après avoir profité du faux pas de Barcelone la veille, Le Real prend maintenant deux points d’avance en tête de la Liga.

Karim Benzema a offert un autre moment de magie dimanche, lorsque le Real Madrid a pris deux points d’avance sur le Barcelone en tête de la Liga en battant le club le plus faible, l’Espanyol. La volée de Benzema contre Valence pourrait être le but de la saison et il pourrait maintenant prétendre à la meilleure passe décisive après que sa brillante talonnade a permis à Casemiro de terminer la rencontre avec une victoire cruciale (1-0). L’avantage de Madrid dans le tableau, après le match nul du Barça au Celta Vigo samedi, est le plus grand depuis février et le met en vue de son deuxième titre de champion en huit ans.

Le Real Madrid s’est envolé pour la cinquième victoire consécutive dans course

Au début, le match n’a pas été très brillant, mais avec la magie qu’a faite le passeur décisif Karim Benzema, un miracle qui est devenu succès s’est produit sur la pelouse de l’Espanyol. « C’est une victoire très importante », a déclaré Benzema. « Je ne peux pas dire que nous ne regardons pas Barcelone, bien sûr que nous le faisons. Mais nous sommes concentrés sur notre propre ligue. Il ne reste plus beaucoup de matchs et chaque match est maintenant une finale ».

La suite va être un peu difficile pour le Barcelone

Barcelone a certainement la tâche la plus difficile, avec une équipe de Villarreal en pleine renaissance pour suivre l’Atlético puis son rival local, l’Espanyol, qui a montré qu’il pourrait encore terminer en force après une performance déterminée sous la direction du nouvel entraîneur Franciso Rufete. L’entraineur, qui était auparavant le directeur sportif du club, est le quatrième entraîneur de la saison de l’Espanyol après le limogeage d’Abelardo Fernandez samedi dernier.