Le Real Madrid et le FC Barcelone sont les marques les plus précieuses du football mondial – Etude – Football

Les deux clubs les plus précieux de tout le football mondial jouent en Liga, selon le rapport 2020 Brand Finance Football. Pour la deuxième année consécutive, le Real Madrid a ouvert la voie en tant que marque de club de football la plus précieuse au monde, suivi de près par le FC Barcelone, qui a dépassé Manchester United pour passer de la troisième édition de 2019 à la deuxième du classement de cette année.

Selon cette étude du prestigieux cabinet de conseil Brand Finance, la marque du Real Madrid est évaluée à 1,419 milliard d’euros, avec seulement 6 millions d’euros derrière le FC Barcelone sur 1,413 milliard d’euros. Il y a ensuite une baisse importante vers le reste des cinq premiers, avec Manchester United, troisième avec 1,315 milliard d’euros, Liverpool quatrième avec 1,262 milliard d’euros et Manchester City cinquième avec 1,124 milliard d’euros.

En plus de calculer la valeur de la marque, le rapport de Brand Finance évalue également la force de la marque en attribuant à chaque club de football un score « Brand Strength Index » sur 100 basé sur des mesures telles que l’investissement marketing, les capitaux propres des parties prenantes et les performances commerciales. Le Real Madrid est également en tête de ce classement avec un score de 94,9, tandis que le FC Barcelone arrive à nouveau en deuxième position avec un score de 93,6.

Comme l’a dit Teresa de Lemus, directrice générale de Brand Finance Spain, à propos du rapport de 150 pages: «Il y a deux marques espagnoles du monde du football qui font vraiment briller la marque espagnole dans son ensemble et ce sont le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux. les plus précieuses et les deux marques les plus fortes de leur secteur au niveau mondial. Il ne fait aucun doute que le sport espagnol est une autre chose dont les Espagnols peuvent être fiers.

Il n’y a pas que le Real Madrid et le FC Barcelone qui représentent l’Espagne et la Liga dans le dernier top 50 de Brand Finance pour la valeur de la marque. Au total, huit clubs de LaLiga Santander font la coupe, avec l’Atlético de Madrid (13), le Sevilla FC (32), le Valencia CF (36), l’Athletic Club (40), le Villarreal CF (44) et le Real Betis (50). Les huit clubs de LaLiga dans le top 50 représentent 20% de la valeur totale du secteur, pour un total de 3,938 milliards d’euros.

À l’exception du Real Madrid, qui reste en tête de liste, chaque club de LaLiga du top 50 2020 a augmenté par rapport à sa position en 2019, reflétant la croissance rapide et continue de la marque LaLiga à travers le monde.

Les efforts de LaLiga pour travailler avec ses clubs sur leur digitalisation et leur croissance internationale ont clairement contribué à dynamiser les marques des clubs. En fait, la note moyenne 2020 de l’indice de force de la marque des clubs espagnols (79,0 / 100) est supérieure à celle de tout autre pays, y compris la France (75,1), le Royaume-Uni (74,9), l’Italie (74,1) et l’Allemagne (73,2).

Partager : Tweet