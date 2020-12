Le Real Madrid choqué après la débâcle de Donetsk: « Nous nous aidons nous-mêmes »

Le Real Madrid a connu une débâcle lors de sa défaite 2-0 en Ukraine contre le Shakhtar Donetsk, et il est maintenant même menacé d’une sortie anticipée. L’entraîneur Zinedine Zidane vacille mais ne veut pas démissionner prématurément. Toni Kroos et Luka Modric se perdent dans des phrases.

Voici les moments forts du match de Donetsk contre le Real Madrid!

Là, il se tenait dans la neige à la dérive de Kiev. Trench-coat noir et casquette de club blanche qui ne correspondaient que partiellement à sa tenue. Zinedine Zidane sur la ligne de touche était emblématique de l’apparition de son équipe, qui a désormais perdu pour la deuxième fois face à une équipe battue par le Borussia Mönchengladbach en 180 minutes (0:10).

À la fin de la journée, Los Blancos peut remercier l’Inter Milan que vous avez encore tout entre vos mains et que vous pouvez même faire gagner le groupe avec une victoire contre Gladbach. « Nous avons survécu à plusieurs mauvaises situations. Cela fait partie du football, il y aura toujours des moments difficiles », a déclaré Zidane après le match.

« Nous savions que c’était une finale pour nous aujourd’hui et je pense que nous avons bien préparé le match. Nous avons encore un match et nous devons le gagner pour passer par un tour. » Zidane lui-même suppose qu’il sera toujours l’entraîneur du Real Madrid à l’époque, et il a exclu de démissionner immédiatement après le match.

© Getty

Real Madrid: Zinedine Zidane exclut la démission

« En aucun cas je ne reculerai », dit le Français avec véhémence. « J’ai de la force et je continuerai de tout donner, tout comme mes joueurs. » Au moins dans la première moitié, cette thèse a été soutenue. Le Real a dominé les 45 premières minutes et a eu quatre grosses chances, mais rien de ce qui pouvait être compté n’en est sorti.

Toni Kroos était plus que satisfait de cette mi-temps. « En première mi-temps, nous avons remporté beaucoup de ballons, nous avons poussé haut et avons eu beaucoup de possession », a déclaré l’international allemand. « Nous ne marquons pas et ils portent le score à 0-1 avec le premier tir. Quand vous voyez le premier but, ce n’est pas un bon coup de leur part, nous les aidons. »

Il faisait probablement référence à Ferland Mendy, qui a «préparé» le but de Dentinho avec un ricochet. Mais même Raphael Varane n’a pas fait une bonne figure dans les deux buts. Il y a neuf buts encaissés après cinq matchs, dont cinq contre la seule équipe ukrainienne.

Real Madrid: Finale contre Borussia Mönchengladbach

Le Real est maintenant dos au mur, quitter la phase de groupes serait une nouveauté pour les anciens Galacticos. La dernière fois qu’ils ont joué, c’était lors de la saison 1994/95 dans la compétition précédente de la Ligue Europa, la Coupe UEFA. A cette époque, le Real avait échoué en huitièmes de finale contre Odense BK du Danemark, car ils se sont embarrassés jusqu’aux os après une victoire 3-2 au match aller à domicile à Santiago Bernabeu (0-2).

Incidemment, le Bernabeu ne sera pas le lieu du destin pour le Real cette fois, en raison de la pandémie corona, le match contre Gladbach se jouera au stade amateur Alfredo di Stefano. « Nous jouons à domicile et le Real a toujours montré qu’il est là quand il doit gagner », a déclaré Luka Modric par la suite. « Mais il ne suffit pas de dire cela. Nous devons le montrer sur le terrain, le simple fait d’en parler n’a aucune valeur. »

Ligue des champions: Groupe B avec le Real Madrid