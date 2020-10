Le Real et le Barca toujours intéressés par Alaba

Le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent de près le contrat de poker en cours impliquant David Alaba au Bayern. Leon Goretzka reçoit un prix spécial. L’icône du gardien Oliver Kahn menace de perdre deux records dans le match de Bundesliga du FCB à Cologne. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur les champions du record allemand.

FC Bayern, Actualités: Le Real et le Barca continuent de s’intéresser à Alaba

Les négociations sur la prolongation du contrat de David Alaba au Bayern traînent. Dans un peu plus de deux mois, l’Autrichien, lié au vainqueur de la Ligue des champions jusqu’au 30 juin 2021, pourra officiellement parler à d’autres clubs.

Les parties intéressées ne manquent pas. Encore botteur a rapporté, les meilleurs clubs espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone suivent particulièrement la situation du joueur de 28 ans. Les deux clubs sont en proie à des problèmes financiers en raison de la crise Corona, mais selon le rapport, ils seraient ouverts à un transfert gratuit du défenseur. Alaba a été lié au Real et au Barca plus d’une fois dans le passé. Le journal italien a écrit le dernier Tuttosport également intéressant de la part de la Juventus Turin.

David Alaba dans un profil

Prénom David Nom de famille Fille Olatukunbo nationalité L’Autriche anniversaire 24. juin 1992 Modifier 28 Position défenseur Taille 180 cm Poids 78 kilogrammes pied fort Liens

FC Bayern, nouvelles et rumeurs: Goretzka reçoit un prix spécial

Le professionnel du Bayern Leon Goretzka a reçu un honneur spécial. Le magazine populaire GQ nommé joueur national « Sportif de l’année » en raison de sa performance exceptionnelle sur et hors du terrain.

Les raisons en sont évidentes: Goretzka n’était pas seulement une partie importante du triple Bayern, il a également appelé l’initiative WeKickCorona a commencé sa vie avec Joshua Kimmich et s’est positionné à plusieurs reprises clairement contre le racisme, par exemple dans une interview avec SPOX et Goal fin février.

FC Bayern: Deux records de Kahn vacillent contre Cologne

Samedi (15h30), le FC Bayern disputera la sixième journée de Bundesliga au 1. FC Köln. Ce pourrait être un après-midi spécial pour deux des joueurs des champions du record. Deux records de l’icône des gardiens de but Oliver Kahn tremblent: d’une part, Thomas Müller peut établir le record du club de 260 victoires en Bundesliga détenu par Kahn avec une victoire. En revanche, Manuel Neuer peut garder une ardoise vierge pour la 196e fois. Si souvent dans l’histoire de la Bundesliga le Munich seul Kahn est resté sans but.

FC Bayern: Conférence de presse avec Flick avant le match de Cologne

Avant le duel avec le 1. FC Köln, l’entraîneur du Bayern Hansi Flick prendra la parole lors de la conférence de presse à partir de 11h30 pour commenter l’adversaire et divers détails personnels. Après la victoire 2-1 au travail en Ligue des champions mardi au Lokomotiv Moscou, il devrait y avoir l’une ou l’autre rotation.

