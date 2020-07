Le rapport sur les résultats de Qualcomm et le pronostiqueur appellent au retard de la série 5G iPhone 12 d’Apple

Le concepteur de puces Qualcomm a publié les résultats de son troisième trimestre fiscal qui s’est terminé le 28 juin. Les revenus pour les trois mois se sont élevés à 4,89 milliards de dollars, ce qui était stable par rapport aux revenus du troisième trimestre de l’exercice précédent après déduction de 4,7 milliards de dollars reçus d’un règlement avec Apple en 2019. Les bénéfices de 845 millions de dollars ou 74 cents par action ont augmenté de 8% sur une base annuelle et ont également dépassé les estimations de 71 cents par action.

Qualcomm parvient à un accord avec Huawei et a désormais des accords de licence avec tous les principaux fabricants de téléphones



Bien que les chiffres soient bons, le gros problème est que Qualcomm a signalé avoir signé un accord de brevet à long terme avec Huawei pour mettre fin à un différend. La philosophie sans licence sans puces utilisée par Qualcomm fait toujours l’objet d’un appel devant le tribunal par la société après une décision de justice négative, et aidera certainement l’entreprise cette année, car des fabricants comme Huawei achètent des puces 5G pour ses téléphones et équipements réseau. Qualcomm dit qu’il enregistrera 1,8 milliard de dollars de paiements de règlement de Huawei au cours du trimestre en cours qui se termine en septembre. Patrick Moorhead, analyste chez Moor Insights, a déclaré que Qualcomm avait désormais des accords de licence à long terme avec tous les principaux fabricants de smartphones. À la suite de l’accord avec Huawei, les actions de Qualcomm ont grimpé de 11,57 $, soit plus de 12% après les heures d’ouverture, à 104,60 $.

Voir aussi Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G pourrait l'emporter sur le Note 20 Ultra en termes d'autonomie Qualcomm a désormais des accords de licence à long terme avec tous les principaux fabricants de smartphones.

Qualcomm a également laissé entendre que le lancement de la 5G La série iPhone 12 sera retardée d’un mois. La société a déclaré que les expéditions de téléphones 5G diminueraient de 15% d’une année sur l’autre au cours du trimestre en cours. Le concepteur de puces explique que la raison de cette baisse est due au fait qu’un client anonyme retarde le «lancement mondial du téléphone phare 5G». Il semble que Qualcomm parle d’Apple qui commence traditionnellement à expédier les derniers modèles d’iPhone en septembre, ce qui fait partie du trimestre en cours. Ce retard pourrait coûter à l’entreprise jusqu’à 25 cents par part de bénéfice. L’entreprise s’attend toujours à ce que 175 à 225 millions de combinés 5G soient expédiés cette année.

Outre Qualcomm, le pronostiqueur Jon Prosser s’attend également à un retard lors du lancement des modèles iPhone 5G. Dans un tweet très court, le pronostiqueur a à peine transpiré en tapant « iPhone 12 New iPads October ». Nous nous attendons à voir quatre modèles d’iPhone lancés cette année, un iPhone 12 de 5,4 pouces, un iPhone Max de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Les quatre modèles seront alimentés par le SoC A14 Bionic et devraient prendre en charge les signaux sous-6 GHz et mmWave 5G. Les commentaires de Prosser sur les iPad font probablement référence à un iPad Air de 10,8 pouces et à un nouvel iPad mini qui sortiront au cours du second semestre. Plus tôt cette année, le principal analyste Ming-Chi Kuo a appelé Apple à dévoiler un nouvel iPad mini équipé d’un écran mini-LED. Ce dernier offre tous les avantages d’une dalle OLED sans possibilité de burn-in d’écran.

Le PDG de Qualcomm, Steve Mollenkopf, déclare: « Alors que la 5G continue de se déployer, nous réalisons les avantages des investissements que nous avons réalisés dans la construction du programme de licence le plus étendu dans le domaine mobile et transformons les défis techniques de la 5G en opportunités de leadership et en victoires commerciales. Nous a généré des bénéfices supérieurs au haut de gamme de notre gamme, a continué à s’exécuter dans nos activités de produits et de licences et a conclu un nouvel accord de licence de brevet à long terme avec Huawei, qui nous positionnent tous bien pour le reste de 2020 et au-delà. « La société affirme qu’elle devrait déclarer un bénéfice dilué non conforme aux PCGR dans une fourchette de 1,05 $ à 1,25 $ par action pour le quatrième trimestre fiscal.