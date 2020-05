Le Range Rover fonctionne-t-il sur une version 7 places de l’Evoque?

Certains nouveaux plans d’espionnage suggèrent que le Range Rover travaille sur une version à 7 places de l’Evoque, car la mule d’essai camouflée semble considérablement plus longue que l’Evoque standard. Si cela est vrai, ce sera un énorme succès en Inde.

Land Rover travaille depuis un certain temps sur la prochaine génération du Range Rover et des photos d’espionnage de ce dernier ont déjà fait surface en ligne auparavant. L’offre la plus petite et la plus abordable de la gamme Range Rover – le Range Rover Evoque – a cependant été récemment mise à jour. Il a également été lancé en Inde quelque temps après. Maintenant, cependant, il y a une toute nouvelle photo d’espionnage de l’Evoque faisant des tours sur Internet. Quoi de neuf avec l’Evoque? Eh bien, il semble qu’il gagnera bientôt quelques sièges de plus.

Le Range Rover travaille sur une version 7 places de l’Evoque.

Le Range Rover Evoque a récemment obtenu une mise à jour de génération où il a été construit sur une toute nouvelle plate-forme. Le bébé Range Rover a également vu son style inspiré de son cousin aîné, le Velar. Il a également gagné beaucoup plus d’équipement à l’intérieur de ses frères et sœurs aînés. Cependant, Range Rover cherchait à étendre l’attrait de l’Evoque à un public plus large et sept sièges semblent être la bonne façon de le faire pour un Evoque déjà tout neuf. Avec cela, l’Evoque sera le premier SUV du portefeuille Range Rover à être équipé de sept places.

Le SUV est livré avec un empattement allongé et une rangée supplémentaire de sièges.

L’Evoque est déjà une voiture assez compacte et pour y ajouter deux sièges supplémentaires, le Range Rover devra bien sûr augmenter la longueur et l’empattement de la voiture. Comme vous pouvez déjà le voir sur les photos d’espionnage, l’empattement de cette voiture est nettement plus long que celui de l’Evoque standard. Naturellement, la longueur de la voiture a également augmenté. Les vitres arrière et la partie de toit ont également été étirées pour faire de la place pour une rangée supplémentaire de sièges.

Il pourrait être spécifiquement développé pour des marchés comme l’Inde et la Chine.

On ne sait pas actuellement si le Range Rover vendra la version 7 places de l’Evoque sur les marchés européens et américains. Il est intéressant de noter cependant que le modèle à 7 places pourrait être spécifiquement développé pour des pays comme la Chine, l’Inde et la Russie. Les acheteurs en Inde et plus particulièrement en Chine ont montré une préférence pour les versions à empattement long des voitures premium. Nous avons vu plusieurs exemples où les constructeurs automobiles ont déjà capitalisé sur cette demande et il est très logique que le Range Rover fasse de même, en particulier avec un SUV.

Outre l’ajout d’une rangée supplémentaire de sièges à l’intérieur et d’une carrosserie plus longue, le style de l’Evoque 7 places semble assez identique à la voiture standard. Nous nous attendons à ce que les options du groupe motopropulseur soient également transférées de la voiture à cinq places. Le nouveau Rnage Rover Evoque a été développé avec l’électrification à l’esprit et donc l’Evoque 7 places comportera également probablement un groupe motopropulseur hybride doux ou hybride rechargeable.

Source de l’image