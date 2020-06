Le raccourci « Hey Siri, I’m getting pulled over » facilite le travail des policiers

Le raccourci “Hey Siri, I’m getting pulled over” (Hey Siri, je me fais arrêter) est une œuvre de Robert Petersen qu’il a publié la première fois en 2018. Il a cependant mis à jour le programme, et depuis lors, cela a attiré une nouvelle attention suite aux protestations qui ont suivi l’assassinat de George Floyd.

Alors que les protestations contre la violence policière raciale se sont répandues à travers les États-Unis, nous avons vu comment la vidéo capturée sur les appareils mobiles peut aider à identifier les fautes commises par les forces de l’ordre. Mais ces preuves ne sont pas seulement utiles lors d’une manifestation, mais aussi lors de toutes sortes d’interactions de routine avec la police, y compris les contrôles routiers. C’est pourquoi le raccourci « Siri, je me fais arrêter » existe.

C’est gratuit et en plus c’est très facile à utiliser

Le programme « Hey Siri, I’m getting pulled over » est très facile à télécharger et en plus c’est gratuit. Cela ne prend juste que quelques minutes et hop, il peut vous sauver. Une fois que vous aurez chargé ce raccourci sur votre iPhone, il vous suffira de dire « Hey Siri, je me fais arrêter » et cela déclenchera une chaîne d’événements. Il met votre téléphone en veille, arrête la musique et commence à enregistrer la vidéo de votre caméra frontale. Il peut également envoyer votre position actuelle et une copie de cette vidéo à un contact d’urgence, mais vous devrez confirmer quelques messages contextuels pour effectuer ces étapes.

Une note importante à souligner

Si vous souhaitez utiliser le programme pour vous-même, vous devrez d’abord faire quelques démarches. Il est important de noter que le programme n’est pas une application qu’on peut télécharger sur l’App Store, mais un raccourci d’iOS qui repose sur la fonctionnalité introduite par Apple dans iOS 12.